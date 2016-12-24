– December 24, 2016

الجيش الأمريكي: عملية إندماج مكثّف مع القوات العراقية لتسريع تحرير الموصل

تطهير أكاديمية الشرطة وتسجيل المركبات في الساحل الأيسر

بغداد – محمد الصالحي

كشفت العمليات المشتركة عن وضعها خطة ستراتيجية جديدة ستطلقها خلال الايام المقبلة بشأن المعركة الجارية في الموصل، فيما تمكنت قطعات المحور الشمالي من تحرير أكاديمية الشرطة ومديرية تسجيل المركبات التابعة لمرور نينوى ومعمل السمنت ومنطقة الهياكل شمال الساحل الأيسر ورفع العلم العراقي فوق مبانيها.

قال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول في تصريح امس ان (الايام المقبلة ستشهد انطلاق ستراتيجية وخطة دقيقة تم وضعها من قيادة العمليات المشتركة وبإشراف رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن المعركة الجارية في الموصل). وأضاف أن (الخطة ستنطلق خلال الايام المقبلة من اجل طرد تنظيم داعش من الساحل الايسر لمدينة الموصل بشكل كامل). مشيرا الى أن (العمليات المشتركة لديها خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تقديم الجهد الانساني والاغاثي للنازحين). وكان مجلس محافظة نينوى اعلن في وقت سابق عن عزم القوات المشتركة تغيير مسار محاور القتال في الموصل. ومن جانبه قال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس إن (قطعات المحور الشمالي حررت أكاديمية الشرطة ومديرية تسجيل المركبات التابعة لمرور نينوى ومعمل السمنت ومنطقة الهياكل شمال الساحل الأيسر ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها). واضاف ان (القوات المشتركة كبدت العدو خسائر بالأرواح والمعدات). وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (الخروق الامنية في الساحل الايسر حصلت نتيجة لعدم تدقيق جميع الاسماء وتفتيش المنازل بشكل دقيق للقوات المحررة حيث لا تستطيع القوات الخاصة تفتيش نحو 10 الف منزل في وقت قصير جدا). واضاف أن (الحل الامثل لإنهاء تلك الخروق الارهابية هو نشر عدد اضافي من قوات الشرطة المحلية وقطاعات وزارة الداخلية للشروع في عملية دهم وتفتيش دقيق في المنازل بحثا عن مطلوبين وأسلحة مخبأة في المنازل). وتابع أن (الاجهزة الامنية اتخذت عدة اجراءات مشددة لمنع الخروق بالتعاون مع اهالي الاحياء المحررة وقد نجحت في صد العديد من الهجمات الارهابية خلال اليومين الماضيين).وقال قائد قوات النخبة الثانية التابعة لجهاز مكافحة الارهاب القوات اللواء الركن معن السعدي في تصريح امس إن (القوات صدت تعرضات شنها عناصر داعش وأحبطتها جميعاً). مشيرا إلى إن (القوات الأمنية ستتوجه لتحرير 12 حياً في المحور الشرقي محور جهاز مكافحة الإرهاب).وأضاف ان (عناصر داعش تعتمد على العجلات المفخخة والتعرضات في إبطاء تقدم القوات الأمنية نحو الأحياء المتبقية). وقال مصدر امس ان (القطعات الامنية من الفرقة 16 عثرت على نفق في حي الحدباء بالساحل الايسر للموصل يضم اسلحة نوع كلاشنكوف ورمانات يدوية يستخدمها داعش في تنفيذ عملياته الارهابية ضد القوات الامنية).واضاف أن (النفق يربط حي الحدباء بالمناطق الاخرى والاحياء الشمالية والشرقية للموصل لتسهيل تحركات التنظيم في الموصل). وقال الكولونيل بالجيش الأمريكي بريت جي سيلفيا في تصريح امس ان (القوات الأمريكية تقوم بعملية اندماج مكثف مع القوات العراقية في تحرك قد يسرع وتيرة الحملة المستمرة لاستعادة الموصل والتي بدأت منذ شهرين). واضاف (نقوم بتعزيز اندماجنا معهم ونوسع ذلك ليشمل المزيد من التشكيلات العراقية المتقدمة حيث ان بعض التشكيلات التي لم نتشارك معها في الماضي نشترك معها الآن).وتابع انه (لطالما كانت لدينا فرص للعمل جنبا إلى جنب لكن لم نندمج قط لهذه الدرجة كانت هذه دوما مهمة متخصصة أصغر. حسنا لقد أصبحت مهمتنا الآن وهي مهمة كبيرة ونحن جزء من تشكيلاتهم). ووصف سيلفيا التغيرات بأنها (تطور طبيعي للمهمة الأمريكية الأصغر بكثير مقارنة مع الغزو الأمريكي الذي استمر تسعة أعوام عندما تم نشر ما يصل إلى 170 ألف جندي). وفي كركوك قال القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري في تصريح امس ان (ضرية جوية استهدفت ورشة كبيرة لتفخيخ المركبات في محيط ناحية الرياض جنوب غربي كركوك ما أدى الى مقتل 6 عناصر من ابرز مفارز التفخيخ فيما يسمى بولاية كركوك في تنظيم داعش).وأضاف أن (نجاح الضربات الجوية في استهداف ورش ومعامل التفخيخ في تنظيم داعش جاء لعدة عوامل أبرزها تعاون الأهالي مع القوى الأمنية وتطور البعد الاستخباري واختراق معاقل التنظيم ضمن قضاء الحويجة والنواحي التابعة له). وفي الانبار قال مصدر امس ان (تنظيم داعش قصف مركز مدينة الرطبة بخمسة قذائف هاون، سقطت على أماكن متفرقة من المدينة). وأضاف أن (القصف لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية بين صفوف القوات الأمنية والمدنيين في الرطبة).