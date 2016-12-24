– December 24, 2016

كلام أبيض

يا مُلا فاخر – جليل وادي

مُلا فاخر الذي هرب متخفيا من القرية التي كانت تصارع واقعها في محاولة التحول من المجتمع العشائري المتزمت الى حالة التمدن في مسلسل (جرف الملح) الذي ألفه الكاتب الكبير صباح عطوان في مطلع السبعينات من القرن الماضي . مُلا فاخر هذا عاد ثانية وفي الألفية الثالثة بلباس مهندسي القرية الجديدة وزادهم بربطة عنق براقة، ولكن بعقلية الشيخين العشائريين الجليلين فزع وغافل ، سنوات طويلة مرت لكن العقلية لم تتبدل، بل بُثت الروح بقصد او بدونه في أجساد فزع وغافل الميتة، واذا بحلم التحول ينهار تماما، بعد ان مزقته أخطاء السابقين، ومخاف المجاورين، ومعاول الغرباء، واذا بالمُلا يوزع الانتماءات الطائفية على أهل القرية، واذا بالوطن جراحه غائرة، وأهله تائهون .

صباح عطوان الذي رفع راية التغيير قادما من البصرة الى قلب الوطن بغداد متحديا جميع الصعاب ومعلنا بثقة الفرسان (قولوا لهم أنا قادم ) لأهدم مقهى عزاوي وأهزم مختار المحلة، فاذا به اليوم يقف مندهشا، وبحذر يرقب جحافل مُلا فاخر، وفي لحظة فارقة وجد نفسه بين أزقة ضيقة في هولندا، يتأمل بحسرة شريطا طويلا من سهر الليالي، وأياما عصيبة من القلق، ولحظات مرعبة وهو يراوغ الانظمة ، لم يكن صاحب أعماق الرغبة،وفتاة في العشرين، والأماني الضالة، وأجنحة الثعالب، والمتمردون ، عصيا على الفهم، بل اريد لنا ألا نفهم (أعماق معانيه).

واريد لنا أيضا أن نظل مبهورين بطلاسم مُلا فاخر، الذي يقلقه القول ان طريق الله الذي تعرفه النفوس وتبصره العقول واضح بين كشمس الضحى، لسنا بحاجة الى التعويذات يا مُلا، بل الى نور المواطنة، وهمسات الحرية، ونسائم التسامح، من هنا يبدأ طريق الله، وليس من ثرثرات قصار النظر الذين قدر لهم ان يكونوا في مقدمة الصفوف، ولا من الذين وضعوا أيديهم في جيوب الغرباء، ولا من الذين لا يعنيهم من الوطن سوى رأس الشهر .

لم يُهزم صباح عطوان البتة،بل مازال رافعا راية التغيير، يكفيه فخرا انه راسخ في الذاكرة، تصفق له القلوب قبل الأكف، تمثاله شامخ في العقول قبل الساحات، خذوا ساحاتكم، تمتعوا بها، عار على الأولين والمتأخرين ان تفخر مقابر الغرباء برموز الوطن الحقيقيين، من الجواهري و البياتي الى زها حديد وغيرهما العشرات .

لم ييأس صباح عطوان، بل مازال يؤمن ان الأمل زاد الثوار، وان التغيير خيوله جامحة، لان يقينا عظيما يتلبسه، قاله بفصيح العبارة (في أي وقت نبدأ سنتفوق على الجميع)، في رد بليغ على الذين يكافحون لتأخير العراقيين عن اللحاق بالعالم، فليس من شيم العراقيين ان يكونوا في مؤخرة الركب، بل في مقدمته، أمامكم التاريخ وتفحصوا كل مفاصله، نعم قد يكبوا الفارس المقدام، لكنه لن يُهزم، هذا ما ظننت يُريد قوله في محاضرته التاريخية التي ألقاها يوم الثلاثاء الماضي بكلية الفنون الجميلة بجامعة ديالى، فكان اللقاء به كرنفالا باذخا بألوان الوطن البهية .

وعندما نحتفي برمز ثقافي وفني بحجم صباح عطوان، إنما نحتفي بالوطن الذي نريده واحدا كبيرا كما هم العراقيون، فاستحق منا درع الجامعة للابداع، فخمسة عقود من العطاء تستحق الكثير، ذلك ان الوطنية الحقة معيارها العطاء، وانك قد أعطيت وزدت، فلك ان تفخر ولنا ان نحتفي .

ولمُلا فاخر أقول : ان لم تضع الوطن في حدقات العيون، وان لم يكن هاجسك غد العراقيين الذي نُريده مشرقا، وإن لم تغادر المتاجرة باسم الله، كن واثقا بأنك لن تحصد سوى اللعنات، فطريق إعمار البلدان لا يتقاطع مع طريق الرحمن، فدرب الله لابد ان يمر بخيم النازحين ويلامس حسرات الأيتام ويكفكف دمع الأرامل والثكالى،، فالأوطان مقدسة والشعوب عظيمة، ألم يُعلمك الدين ذلك يامُلا فاخر؟

بعقوبة