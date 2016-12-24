– December 24, 2016

فم مفتوح .. فم مغلق

لقد حذرّت .. فهل من يستمع ؟ – زيد الحلي

القاهرة، عاصمة مصر العزيزة، هي الاكبر من بين العواصم العربية، وهي تعاني زخما في السكان، لكن المشكلة الكبرى فيها هي (زحمة) المواصلات، وكثرة مركبات النقل العام والخاص، وشوارعها تكتظ بأعداد من السيارات الى الحد الذي باتت تشكل فيه ازمة مجتمعية، تناولتها وسائل الاعلام المصرية بالدراسات والانتقادات والشكاوى .. وحين بحثتُ في ما تناولته الصحف المصرية عن اسباب ذلك الزحام وجدتُ، ان شوارع وجسور وساحات القاهرة صممت على اساس عدد محدد من وسائل النقل، لكن هذه النسبة زادت في السنوات العشر الاخيرة الى الضعف ..

ابتسمتُ مع نفسي، وقلت: كيف حال بغدادنا المسكينة، وهي تئن تحت وطأة ثلاثة اضعاف ما مخطط لشوارعها من مركبات من كل لون ونوع من الهندي والايراني والامريكي والكوري و.. و… ؟ اكيد ان بغداد، وربما محافظات اخرى، ستجد نفسها يوما، وصلت الى حد الاختناق بسبب هذا الكم الهائل من وسائط النقل التي استوردناها بعشوائية، ولا زلنا نستوردها غير مكترثين لواقع مؤلم، ينذر بانفجار لا تحمد عقباه، وقوده نفسية المواطن ورجل المرور واسفلت الشوارع التي باتت قشرة متهرئة !!

قبل مدة، ظهر على احدى القنوات الفضائية، رجل المرور المحبوب العميد عمار وليد الخياط، وبأسلوبه الممتع، ذكر بألم أن شوارع بغداد مصممة لاستيعاب 475 الف سيارة فقط، في الظرف الاعتيادي، اي دون وجود خرسانات المنع في بعض الشوارع، ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، بينما تسبح في شوارع بغداد اليوم مليون و650 الفا من المركبات، وما زال سيل العرم من الاستيراد مستمرا.. (اعيدوا قراءة الرقم لطفا) ..!

الحالة معقدة، واظنها خرجت عن منطق الحل .. فالموظف والعامل والطالب والكاسب وغيرهم، اصبحوا يهدرون من وقتهم واعمارهم يوميا ثلاث او اربع ساعات من اجل ذهابهم وايابهم الى مكان اعمالهم و ارزاقهم … فهل انتبه من يعنيهم امر المواطن الى انعكاسات هذا الموضوع على نفسية المجتمع، وتأثيراتها على السلوك العام ؟ لا اظن … فأي متابع، لواقع حال ما يجري في شوارع بغداد بدءا، من سالكي الطريق او الذين يصلون الى مقراتهم عن طريق (الكيات) او حافلات نقل الركاب، او سياراتهم الخاصة سيجد التأثيرات النفسيّة التي تتشكل لدى الفرد، وتعوق قدرته على التركيز والانتباه، وتزيد سرعة غضبه واستثارته، وتُشعره بالحزن والاكتئاب، من خلال الصوت العالي، او التذمر المسموع، لذلك، اننا بانتظار ثورة بطلها : زحام الشوارع … وسجلوا في مفكراتكم ان العبد الفقير لله، حذر من هذا التداعي الخطير يوم الاحد 25 كانون اول 2016!

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