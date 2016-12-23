دراسة:الكثير من البرازيليات يتجنبن الحمل خوفاً من زيكا

– December 23, 2016

لندن – (رويترز) – قال علماء إن على البرازيل أن تراجع سياساتها للصحة الإنجابية على وجه السرعة لدعم النساء القادرات على الإنجاب اللاتي يقلن إنهن يحرصن على تجنب الحمل بسبب مخاوف من فيروس زيكا.

وأشارت نتائج دراسة إلى أن الكثير من النساء يخشين فيروس زيكا الذي قد يتسبب في عيوب خلقية خطيرة لأبناء الأمهات اللاتي يصيبهن المرض أثناء فترة الحمل. وذكر العلماء أن على البرازيل أن تبذل المزيد من الجهود لضمان توفر وسائل آمنة وفعالة لمنعالحمل وبحث رفع الحظر الذي تفرضه على الإجهاض.

وقال خبراء في مجال الصحة بقيادة ديبورا دينيز من جامعة برازيليا في دورية تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الإنجابية اليوم الجمعة «يجب أن تضع الحكومة البرازيلية مخاوف الصحة الإنجابية في بؤرة تعاملها (مع زيكا) بما في ذلك إعادة النظر فيتجريمها المستمر للإجهاض.» وانتشر فيروس زيكا الذي ينقله البعوض في أكثر من 60 دولة ومنطقة منذ رصد التفشي الحالي للمرض العام الماضي في البرازيل مما أثار القلق من قدرته على التسبب في عيب خلقي نادر هو صغر حجم الرأس بالإضافة إلى اضطرابات عصبية أخرى. والبرازيل هي الدولة الأكثر تضررا حتى الآن إذ ظهرت أكثر من 2200 حالة من حالات صغر حجم الرأس وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في النمو .

وقالت أكثر من نصف النساء اللاتي شملتهن الدراسة في يونيو حزيران 2016 وتتراوح أعمارهن بين 18 و39 عاما إنهن تجنبن أو حاولن تجنب الحمل بسبب انتشار فيروس زيكا فيما قالت نسبة 27 بالمئة فقط إنهن لم يحاولن منع الحمل بسبب زيكا.

وأفادت الدراسة بأن نسبة أكبر من النساء في شمال شرق البرازيل قالت إنهن يحرصن على عدم الإنجاب مقارنة بجنوب البلاد. وذكر الباحثون أن ذلك يرجع على الأرجح إلى تركز الفيروس في شمال شرق البرازيل بصورة أكبر