مصادرة  100 كيس من الرز البلاستيكي

– December 23, 2016

لاغوس-(أ ف ب) – صادرت الجمارك النيجيرية 100 وكيسين يزن كل منها 50 كلغ من الأرز «البلاستيكي» المخصص للبيع مع اقتراب اعياد نهاية السنة في العاصمة الاقتصادية لاغوس على ما علم الاربعاء لدى مسؤول كبير في هذا الجهاز.

وصرح الاداري في الجمارك رافضا الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس عن اعتراض شحنة الأرز «البلاستيكي» في حي ايكيجا الاثنين في المدينة التي تعد 20 مليون نسمة، مشيرا الى انها حملت ملصقات «افضل أرز بالبندورة» من دون ذكر مصدرها اوتاريخ تعبئتها.

ويشك جهاز الجمارك في تهريب الاكياس الى البلد من الصين عبر ميناء لاغوس، فيما تحظر نيجيريا استيراد الارز لتحفيز الانتاج المحلي لهذا الغذاء الاساسي، بحسب المسؤول. وصرح عنصر الجمارك في منطقة ايكيجا محمد هارونا «قمنا بتحليل اولي للأرز البلاستيكي، الذي اصبح لاصقا بعد الغليان، والله اعلم ما كان سيحدث لو استهلكه الناس»، على ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية. تابع هارونا ان هذا الأرز كان يفترض بيعه قبل احتفالات الميلاد وراس السنة وسط ارتفاع كبير في سعر الأرز في الاشهر الاخيرة.

يشكل الارز غذاء رئيسيا في نيجيريا ويباع اليوم يباع الكيس الذي يحتوي على 50 كيلوغراما بحوالى 20 الف نيرة (60 يورو) ما يفوق ضعفي سعره في كانون الاول/ديسمبر الفائت.

وارسل جهاز الجمارك الارز المصادر الى الوكالة الوطنية لادارة ومراقبة الاغذية والادوية لمزيد من التحاليل.