اسقاط طائرة بدون طيار للتلفزيون في وسط طهران

– December 23, 2016

طهران- (أ ف ب) – اسقطت طائرة بدون طيار كانت تصور صلاة الجمعة فوق طهران، كما اعلنت وكالة الانباء الطلابية الايرانية.

وقال محسن حمداني نائب المحافظ المكلف الشؤون الامنية ان «الطائرة المسيرة اسقطت في منطقة انقلاب (وسط طهران) التي يحظر التحليق فوقها وتابعة للتلفزيون الذي كان يصور صلاة الجمعة».

واضاف ان «الطائرة المسيرة لم تحترم منطقة حظر الطيران» في وسط العاصمة، موضحا انها اسقطت «من قبل الدفاع الجوي» .

وتقع مقار رئاسة الجمهورية ومكاتب المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي ومختلف مؤسسات الدولة في هذه المنطقة بوسط طهران.