إلقاء أربعة ملايين رسالة دعم في سماء الموصل

– December 23, 2016

30 قتيلاً في قصف وتفجيرات لداعش ضد منظمة للإغاثة في نينوى

واشنطن -اربيل- الموصل – الزمان

قتل نحو ثلاثين شخصا بينهم شرطيون وعاملو اغاثة الخميس في تفجيرات وقصف مدفعي داخل وبالقرب من الموصل التي يخوض الجيش العراقي معارك لاستعادتها من داعش في شمال العراق.

وتنبه منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بشكل يومي الى الخسائر البشرية المرتفعة في صفوف المدنيين جراء المعارك الجارية منذ اكثر من شهرين لاخراج تنظيم داعش من ثاني مدن العراق التي احتلها في صيف 2014.

حيث ألقت القوة الجوية العراقية في سماء الموصل الخميس أربعة ملايين رسالة «تعاطف ودعم» لسكان المدينة التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق، بحسب ما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال التحالف في بيان إن «رسائل التعاطف والدعم لسكان الموصل كتبها عراقيون من كل أنحاء البلاد». وأضاف أن هذه المبادرة «تطمئن سكان الموصل، رهائن تنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من عامين، إلى حقيقة أنهم غير منسيين وأن باقي العراق إلى جانبهم، وينتظرون استقبالهم تضامنا بعد هزيمة» التنظيم الجهادي.

وهذه المبادرة جائت نتيجة حملة «رسائل إلى الموصل» أطلقها المعهد الدولي لصحافة الحرب والسلم في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وهو اليوم الذي بدأت فيه القوات العراقية هجومها لاستعادة السيطرة على آخر أكبر معاقل الجهاديين في العراق. والأربعة ملايين رسالة نتجت عن 2160 ملاحظة كتبت بخط اليد بعد بداية الهجوم، الذي أدى إلى نزوح نحو مئة ألف شخص من الموصل حتى الآن.

وتقدر المنظمات الإنسانية أن ينزح أكثر من مليون شخص هربا من المعارك.

وادت المعارك الى نزوح قرابة مائة الف شخص منذ منتصف تشرين الاول/اكتوبر وتخشى منظمات الاغاثة ان يبلغ عدد النازحين مليون شخص مع استمرار القتال. وتزداد مخاوف منظمات الاغاثة والمنظمات الدولية يوما بعد يوم بشأن مصير السكان الذين لا يزالون في الموصل.

وادت ثلاثة تفجيرات متزامنة بسيارات مفخخة الخميس قي سوق بلدة كوكجلي شرق الموصل والتي استعادها الجيش العراقي في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الى مقتل 23 شخصا على الاقل هم ثمانية شرطيين و15 مدنيا، وفق بيان صادر عن قيادةالعمليات المشتركة.

واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم في بيان نشره على تويتر مؤكدا ان العمليات نفذها ثلاثة انتحاريين.

وفي داخل الموصل، تتواصل المعارك ضدالتنظيم .

وتقترب قوات مكافحة الارهاب تدريجا من نهر دجلة الذي يعبر الموصل. وتؤكد قيادة الاركان استعادة نصف الاحياء الشرقية للمدينة في حين لا يزال التنظيم يسيطر على الاحياء الغربية ويقاومون ضربات الجيش بشراسة. وبات واضحا ان الموصل لن تحرر قبل نهاية السنة خلافا لما اعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي. والثلاثاء، اكد العبادي خلال مؤتمر صحافي انه لم يتم تعليق المعارك التي تساندها قوات التحالف الدولي .

ولكن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا للقتال اذ افادت الامم المتحدة الخميس ان 11 شخصا لقوا حتفهم هم سبعة مدنيين واربعة من عمال الاغاثة في قصف عشوائي بقذائف بالهاون خلال اليومين الماضيين.

وقالت ليز غراند منسقة العمليات الانسانية للامم المتحدة في العراق ان المدنيين «كانوا يقفون في الطابور لتسلم المساعدات العاجلة».

ولم توضح جنسية موظفي الاغاثة ولا المنظمات التي ينتمون اليها ولكن محمود السورجي المتحدث باسم «متطوعي نينوى» قال ان عاملين انسانيين من جمعية «فزعة» العراقية قتلوا في القصف.

وقالت غراند ان «الناس الذين ينتظرون تسلم المساعدات هم في الاصل ضعفاء ويحتاجون للمساعدة. انهم يحتاجون للحماية وليس ان يتعرضوا للقصف»