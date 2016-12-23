الجعفري لـ (الزمان): العراق لم يرسل جنوداً أو عتاداً عسكرياً الى سوريا

– December 23, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر بالجامعة العربية اسرار اللقاء الذى تم مؤخرا بين امين الجامعه العربية احمد ابو الغيط والمبعوث الاممى الى سوريا ستيفان دى ميستورا حيث اكد دى ميستورا لابو الغيط ان الامم المتحدة كانت تتوقع سقوط حلب فى ايدى قوات النظام ومغادرة المسلحين المدينة ووصف دى ميستورا الدول العربية التى تدعم الجماعات الارهابية بانها ليست لها ترجمة عسكرية على ارض الواقع وان الاسد لن يتنازل او يقبل بحل سلمي للازمة لانه يدرك ان اى حل سلمى يمكن ان يقصيه عن الحكم

فى السياق ذاته اكد ابراهيم الجعفري فى تصريحات خاصة للزمان عقب لقائه بالرئيس السيسى ان العراق لم يرسل جنودا او قطعا عسكرية الى سوريا لاننا نرفض التدخل فى شئون الاخرين ،واضاف اننا نامل ان يسفر تحرير حلب عن ارساء عملية سلم فى حلب وسوريا والمنطقة كلها .

من ناحية اخرى اكد سامح شكرى وزير الخارجية المصرى فى كلمته مساء امس خلال الجلسة المغلقة للاجتماع الوزارى العربى الاوروبى مساء امس ان اى حل سياسى فى سورياى يجب ان يراعى وحدة الدولة وتماسك مؤسساتها الوطنية واكد رفض مصر للاعمال الاجرامية التى ترتكب من اى طرف تجاه المدنيين .