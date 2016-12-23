فشل وساطة وزراء الخارجية العرب للمصالحة بين مصر والسعودية

– December 23, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر مسئول بجامعة الدول العربية للزمان ان عدة دول عربية من بينها الامارات والكويت وسلطنة عمان فشلوا خلال مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذى عقد بمقر الجامعة فى تقريب المواقف بين مصر والسعودية بسبب تمسك كل طرف بمواقفه تجاه الازمة السورية وقضية تيران وصنافير الا ان هناك توجها من البلدين لعدم اتخاذ خطوات تصعيدية والحفاظ على العلاقات بينهما واكد السفير احمد ابو زيد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية ان مصر تحتاج الى مزيد من الوقت لشرح مواقفها تجاه القضايا المختلف عليها فيما استبعد حسين هريدى مساعد وزير الخارجية المصرى قيام السعودية بالاضرار بمصالح مصر المائية بعد تقاربها مع اثيوبيا فى السياق ذاته اكد اللواء متقاعد انور العشقى رجل المخابرات ومستشار مجلس الوزراء السعودى الاسبق ورئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالشرق الاوسط ان زيارة العاهل السعودى لاثيوبيا ليست موجهه ضد مصر وان السعودية لا يمكن ان تمول سدا قد يؤثر على دولة عربية واضاف ان سوريا واليمن وتركيا اسباب رئيسية للخلاف بين الدولتين فضلا عن رفض مصر ان لايكون للاخوان اى سلطة فى اى بلد عربى واكد عشقى ان تيران وصنافير كانت .

وديعة عند مصر منذ ايام الملك وجمال عبد الناصر من ناحية اخرى استضاف صالون غازى الثقافى والعربى مساء امس نبيل نجم الاعلامى البارز فى قناة الغد والذى تحدث عن دور الاعلام فى الازمة المصرية السعودية واكد نجم ان الاعلام فى الدولتين يلعبان دورا سلبيا وفق توجهات الملك سلمان والرئيس السيسى ودعا نجم والسيسى الى اصدار اوامرهما لكافة وسائل الاعلام بالتوقف عن نشر اى مواد تضر العلاقة بين البلدين لان مصر والسعودية مستهدفتان من الخارج وطرح نجم مبادرة لانشاء مركز اعلامى بتمويل من رجال الاعمال فى مصر والسعودية يهدف الى وضع منظومة اعلامية تسهم فى تحقيق التقارب بين البلدين ونشر كل مايخدم هذا الهدف وكلف الصالون مصطفى عمارة المتحدث الرسمى باسم الصالون ونبيل نجم بالتواصل لتفعيل هذا الاقتراح فى شكل مبادرة يتم طرحها قريبا .