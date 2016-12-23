خاطفا الطائرة الليبية يطلبان اللجوء ويريدان حزباً مؤيداً للقذافي

– December 23, 2016

طرابلس – الزمان

اعلن وزير ليبي ان الشخصين اللذين خطفا الجمعة طائرة ليبية وهبطا بها في مالطا يؤيدان نظام معمر القذافي وقد طلبا اللجوء السياسي في هذه الجزيرة.

واوضح وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية طاهر سيالة عبر قنوات تلفزيون ليبية ان الخاطفين يريدان ايضا اعلان انشاء حزب سياسي مؤيد للزعيم الليبي الراحل. واظهرت مشاهد بثها التلفزيون احد الخاطفين يخرج من الطائرة للحظات رافعا علم ليبيا الاخضر ابان حكم القذافي. الى ذلك، قال قائد الطائرة علي ميلاد في اتصال مع قناة تلفزة ليبية ان الخاطفين كانا مسلحين بقنابل يدوية ومسدس.

وقال أحد رجلين خطفا طائرة ليبية كانت في رحلة داخلية وحولا مسارها إلى مالطا لتلفزيون ليبي إنه رئيس حزب يؤيد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال الرجل لقناة التلفزيون الليبية عبر الهاتف إنه زعيم حزب الفاتح الجديد. والفاتح هو الاسم الذي أطلقه القذافي على شهر سبتمبر أيلول الذي نفذ فيه انقلابا عسكريا في عام 1969 .

وقال نائب بالبرلمان الليبي تحدث مع الركاب أيضا إن الرجلين طالبا بتأسيس حزب موال للقذافي. وظهر في صور وزعت على وسائل الإعلام فيما يبدو أحد الخاطفين وهو يخرج من الطائرة ويحمل علما أخضر يشبه العلم الذي يستخدمه أنصار القذافي.