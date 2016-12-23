– December 23, 2016

أولوية لإقرار تعديل قانون مجالس المحافظات

البرلمان: أموال النازحين تصرف على إيفادات المنظمة الدولية

بغداد- الزمان

شكا عضو لجنة المهجرين والمرحلين النيابية ماجد شنكالي امس من عدم وصول المنح التي تتلقاها الأمم المتحدة من الدول إلى النازحين العراقيين لصرف اغلبها على ايفادات موظفي المنظمة الدولية.وقال شنكالي في تصريح ان(هناك الكثير من المؤتمرات التي عقدت ومنَحت العراق مبالغ للنازحين، والى الآن هناك وعود ومبالغ على الورق، وحتى التي تصل عن طريق الأمم المتحدة المخصصة للنازحين لا يصرف منها أكثر من 30 بالمئة على النازحين واغلبها يصرف على ايفادات ورواتب وزيارات وأمور روتينية تخص موظفي الأمم المتحدة وفرقها)، مشدداً على ان (الصرف يجب أن يكون على النازحين وليس على الايفادات والمجتمع الدولي مطالب بتقديم هذه المبالغ إلى النازحين).ولفت شنكالي الى ان (عدد النازحين من نينوى بلغ أكثر من 120 الف نازح، ولكننا نرى إن جهود الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية دون المستوى في كل الجوانب سواء من ناحية تقديم الخدمات الصحية وإعادة تأهيل الكهرباء والماء في المناطق المحررة وحتى في المخيمات هناك نقص كبير في التدفئة)، مطالباً(الحكومة والمنظمات ببذل جهود اكبر لإغاثة النازحين). من جهة اخرى، قال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية محمود رضا، أن البرلمان يعطي أولوية في فصله التشريعي المقبل لإقرار التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.وأوضح رضا في تصريح إن (لدى اللجنة التعديل الثالث لقانون المحافظات، وقانون مجلس الاتحاد و ستة مشاريع قوانين اخرى لكن هناك أولوية لاقرار التعديل الثالث لقانون المحافظات والمجالس المحلية)، لافتاً الى ان(القانون المذكور لم تتم مناقشته بعد لأنه ما يزال لدى مجلس شورى الدولة ومنه يحال إلى وزارة العدل ومنها إلى الصياغة القانونية، ومن ثم إلى مجلس الشورى، ونحن بانتظاره وعلى اتصال مستمر مع مجلس الشورى لإيصاله بالسرعة الممكنة إلى البرلمان).وأكد رضا ان(اللجنة ستناقش المشروع في بداية الفصل التشريعي المقبل)، مؤكداً ان( لدى اللجنة ملاحظات كثيرة طلبتها في اوقات سابقة من مجالس المحافظات، ولديها ملاحظات داخل اللجنة وننتظر التعديل الثالث ، ونأمل أن يكون مفيدا وأكثر جدوى من المشاريع السابقة).