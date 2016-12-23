– December 23, 2016

الفياض يبحث في موسكو تنسيق جهود مكافحة الإرهاب

موسكو – الزمان

بحث مستشار الأمن الوطني فالح الفياض مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في موسكو تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولاسيما في مجال مكافحة الاٍرهاب.وقال بيان لمكتب الفياض ان الأخير يحمل رسالة من رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الرئيس الروسي فلادمير بوتين . واضاف انه التقى سكرتير مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف بحضور وكيل وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والممثل الخاص للرئيس بوتين في الشرق الأوسط وعدد من المسؤولين الروس.وبحث الجانبان افاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبالخصوص في مجال مكافحة الاٍرهاب وبحث الآليات الممكنة في رسم تعاون دولي أوثق في محاربة الاٍرهاب في ظل القوانين الدولية واحترام سيادة الدول .ويبحث الفياض في زيارته جهود البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش.