– December 23, 2016

إعتقال نائب رئيس البرلمان التركي

فيديو يدفع أنقرة إلى حجب مواقع التواصل

انقرة – الزمان

قالت تقارير صحفية امس أن السلطات التركية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنشر تنظيم داعش مقطع فيديو يظهر قتله جنديين تركيين في سوريا حرقا.واكد موقع (بيزنيس إنسايدر)، ان(انقرة منعت الوصول إلى تطبيق الرسائل واتساب، بالإضافة إلى فيسبوك وتويتر ويوتيوب وسكايب وإنستاغرام في جميع أنحاء تركيا.وافاد مستخدمون بأن خدمة فتح المواقع المحجوبة (VPN)، لم تفلح بالالتفاف على القيود، مع انصياع موفري هذه الخدمات لأوامر الحكومة.وهذا هو الحجب الثاني في أقل من أسبوع، بعد اجراء مماثل في اعقاب اغتيال السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف.وبحسب تقارير إعلامية تركية فإن داعش قبض على الجنديين منذ عام تقريبا، وأبقاهم أسيرين الى وقت تصوير الفيديو.ويظهر شريط الفيديو الصادر عن ما يعرف باسم (ولاية حلب) في شمال سوريا، رجلين يرتديان ملابس عسكرية داخل قفص مقيديّ اليدين ومربوطين بحبل، قبل أن يحرقا وهما حيان.وخلال الفيديو، ومدته 19 دقيقة، يتحدث مسلحو داعش باللغة التركية عن شن هجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع دعوة إلى (إحراق تركيا وتدميرها). الى ذلك، أعلنت السلطات التركية امس عن اعتقال نائب رئيس البرلمان التركي بيرفن بولدان.وبحسب قناة خبر تورك فإن اعتقال بولدان جرى في منزله بأاسطنبول . من جهته، اكد بولدان، وهو نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكرد. واقعة اعتقاله على يد الشرطة عبر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).