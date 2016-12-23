– December 23, 2016

أكاديمي كربلائي ينجح في إبتكار دروع واقية من الالياف المركبة

جامعة الموصل تتعرض لعملية نهب واسعة على يد داعش

الموصل – الزمان

افاد استاذ في جامعة الموصل بتعرض الجامعة الى عملية نهب واسعة على ايدي عناصر تنظيم داعش وقيامهم بسرقة ونهب الاجهزة والمعدات بعد تدمير الجدار الخارجي للجامعة وبعض مبانيها. وقال الأستاذ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح أن (عناصر تنظيم داعش الإرهابي بدأوا بعمليات سلب ونهب منظمة لمحتويات الجامعة فيما قاموا بنقل وتفكيك أجزاء من معدات الكليات ونقلها في سياراتهم في عملية فرهود واسعة )، لافتاً الى أن( التنظيم كان يستخدم مواقع كليات الجامعة مقرات لعناصره وكانت سليمة الى ما قبل ستة أشهر )، مضيفاً أن (المعلومات الواردة تشير الى نهب محتويات وأجهزة مهمة من الكليات والأقسام الداخلية). وأضاف ان(داعش فتح مستشفى كلية الطب بجامعة نينوى وأجبر الأطباء على علاج عناصره)، داعيا الحكومة الى (إنقاذ أعرق جامعة في العراق والشرق الأوسط ووضع حد للدمار الذي تتعرض اليه) . من جهة اخرى، تمكن باحث في جامعة كربلاء من بتطوير نوع جديد من الالياف المركبة يمكن إستخدامها في إنتاج دروع واقية من الرصاص والخوذ والهياكل المصفحة للسيارات.وقال مدير إعلام الجامعة أحمد أبو خليف في تصريح امس إن(الباحث صلاح مهدي علي من كلية الهندسة طور نوعاً جديداً من الالياف المركبة التي يمكن استخدامها في انتاج أنواع عالية الجودة من الدروع الواقية من الرصاص والخوذ والهياكل المصفحة للسيارات)، موضحاً إن (الهدف من هذا البحث هو عمل لوح من الالياف الكربونية والزجاجية ذات خواص عالية للاستخدام, وبكلف مناسبة لإنتاج الدروع الواقية للرصاص التي يرتديها المقاتل وخوذة الرأس ودروع التصفيح وغيرها لحماية المقاتلين من الاطلاقات واثر الانفجارات والشظايا الناتجة عنها).ونقل أبو خليف عن الباحث قوله انه (جرى تحليل الإجهادات الناتجة عن إطلاق رصاص على لوح من الألياف المركبة, بمصنع من الالياف الكربونية والزجاجية، وأظهرت نتائج الإختبارات من خلال إطلاق رصاصة وقياس السرعة قبل وبعد الاصطدام ومن خلال استخدام برنامج – ANSYS – لتحليل الإجهادات الناتجة أن إطلاق الرصاص بسرعة محسوبة ومسافة معينة على اللوح وبسمك مختلف أظهر نتائج مختلفة ومن ثم تم عمل مقارنة بين النتائج العملية والنظرية لمعرفة الاجهادات والوصول الى النتائج المرغوبة بما يساعد على زيادة قدرة الصفيحة على تبديد الطاقة وجعل الدرع الواقي أخف وزنا).