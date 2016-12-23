– December 23, 2016

التربية تقاضي ضابطاً أعتدى على مديرة مدرسة في الناصرية

بغداد- ذي قار – الزمان

رفعت وزارة التربية دعوى قضائية ضد ضابط شرطة برتبة عقيد اعتدى على مديرة مدرسة في ذي قار داخل الحرم المدرسي ، فيما قالت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أن البرلمان سيعطي أولوية في فصله التشريعي المقبل لإقرار التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وقالت الوزارة في بيان ان(وزير التربية محمد إقبال عمر الصيدلي، اجرى اتصالاته مع وزارة الداخلية بخصوص حادثة اعتداء أحد ضباط الشرطة على مديرة مدرسة رقية للبنات في محافظة ذي قار داخل الحرم المدرسي)، مضيفة ان(اقبال استنكر الحادثة ، مؤكدا انها تمثل اعتداء صارخا على الملاكات التربوية التي تمثل نخبة المجتمع العراقي).واوضح ان (الوزارة أقامت دعوى ضد المتهم بالواقعة العقيد ناظم الويز، وان اقبال يتابع حالة المديرة الصحية بشكل مباشر ، مشددا على عدم السماح بأي تجاوز ضد بناة اجيالنا من منتسبين ومدرسين). ولم يوضح البيان الحالة الصحية للمعتدى عليها.