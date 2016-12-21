الاقامة الجبرية لملياردير في قضية فساد

– December 21, 2016

القدس–(أ ف ب) – قالت الشرطة الاسرائيلية في بيان ان الملياردير الفرنسي الاسرائيلي بيني شتاينمتس وضع قيد الاقامة الجبرية الاثنين بعد ان استجوبته الشرطة في قضية فساد وغسل اموال. واضافت ان استجواب شتاينمتس (60 عاما) يندرج ضمن اطار تحقيق يجري بالتعاون مع الشرطة الاميركية والسويسرية والغينية بشأن رشوة مسؤولين اجانب. ورجل الاعمال وريث مجموعة من تجار الماس والمؤسس المشارك لمجموعة شركة بيني شتاينمتس للمعادن وتشمل اعمالها الماس والذهب والحديد والكوبالت والنحاس وتعمل في جميع انحاء العالم. ويشتبه في تورط رجل الاعمال وغيره من الاسرائيليين في الخارج في قضية تتعلق بتقديم «رشى بعشرات ملايين الدولارات لكبار المسؤولين في غينيا مقابل تطوير اعمالهم في هذا البلد».

ويحتل شتاينمتس المرتبة ال24 بين اثرياء اسرائيل، مع ثروة تقدر بنحو 1,4 مليار يورو. وسبق ان اتهم رجل الاعمال في رومانيا منذ ايار/مايو ب «تشكيل عصابة اجرامية منظمة والتحريض على استغلال النفوذ وغسل الاموال».