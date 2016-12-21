بريطانيا تعيد قطعة حجرية أثرية الى مصر

– December 21, 2016

القاهرة – (رويترز) – قالت وزارة الآثار المصرية الثلاثاء إن مصر استردت قطعة حجرية من معبد حتشبسوت في الدير البحري بمحافظة الأقصر كانت قد خرجت منها بطريقة غير مشروعة قبل أكثر من 40 عاما.

وقالت الوزارة في بيان إن السفارة المصرية في باريس تسلمت القطعة أمس الاثنين بعد أن نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية والمتحف البريطاني في إثبات ملكية مصر لها وحقها في استردادها.

ونقل البيان عن شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالوزارة قوله إن القطعة المستردة عبارة عن كتلة من الحجر الجيري عليها نقوش هيروغليفية بالنقش البارز إلا أنه لم يذكر أبعادها أو وزنها. وأضاف أن أهمية هذه القطعة لا تكمن فقط في كونها قطعة من أحد المعابد الفرعونية خلال عصر الدولة الحديثة بل لأنها ستساهم بشكل كبير في مشروع ترميم المعبد الذي يجري حاليا بواسطة البعثة البولندية العاملة في مصر. وأوضح أن القطعة خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة عام 1975 وتم عرضها بصالة مزادات في إسبانيا قبل أن يشتريها تجار الآثار الإنجليز. وكانت وزارة الآثار المصرية كثفت من جهودها في السنوات الماضية لاستعادة بعض من القطع الأثرية المهربة بالخارج والتي كان آخرها مشكاتان أثريتان من دولة الإمارات العربية ولوحة جنائزية من سويسرا بالإضافة لأربع قطعمن الولايات المتحدة .