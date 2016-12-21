 وجود هيكل الطائرة الماليزية المفقودة خارج منطقة البحث 

– December 21, 2016

سيدني,– (أ ف ب) – افاد تقرير رسمي استرالي نشر الثلاثاء ان هيكل طائرة الرحلة “ام اتش 370” التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي فقدت في 2014 ويجري البحث عنها مذاك في مياه المحيط الهندي ليس موجودا علىالارجح في منطقة البحث الراهنة بل الى الشمال منها. وتتولى استراليا تنسيق عمليات البحث الجارية منذ 8 آذار/مارس 2014 حين اختفت طائرة البوينغ 777 وعلى متنها 239 شخصا بعيد اقلاعها من كوالالمبور متجهة الى بكين. واصبح اختفاء هذه الطائرة احد اكبر الالغاز في تاريخ الطيران المدني، لا سيما وان عامين من البحث المضني في اعماق المحيط لم يفضيا الى العثور على هيكل الطائرة في حين تم العثور على حوالى 20 قطعة حطام يرجح او تأكدانها تابعة للطائرة المنكوبة. وقال مكتب سلامة النقل الاسترالي في تقريره “هناك ترجيح قوي بأن منطقة البحث التحت-بحرية التي تم تحديدها سابقا والتي جرى البحث فيها حتى اليوم لا تحتوي على الهيكل”. واضاف التقرير ان الرسم البياني للمناطق التي عثر فيها على قطع الحطام “يشير بقوة الى ان الطائرة موجودة على الارجح الى شمال منطقة البحث التحت-بحرية الراهنة”.