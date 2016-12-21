اليابان تطلق بنجاح صاروخاً فضائياً

– December 21, 2016

طوكيو -(رويترز) – قالت وكالة الفضاء اليابانية الثلاثاء إنها أطلقت بنجاح صاروخا يعمل بالوقود الصلب يحمل اسم إبسيلون-2 في أحدث مساعي طوكيو لتظل قادرة على المنافسة في هذه الصناعة التي لها إمكانات نمو كبيرةوتداعيات أمنية قوية. وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن الصاروخ الذي يبلغ طوله 26 مترا انطلق نحو الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) من مركز أوتشينورا الفضائي في جنوب اليابان وأطلق قمرا صناعيا لدراسةأحزمة الإشعاع حول الأرض بعد وقت قصير من الانطلاق.

ووفقا للوكالة فإن الصاروخ هو جزء من جيل جديد من الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب الأمر الذي يتيح تقليص تكاليف الإطلاق بواقع الثلث.