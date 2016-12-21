داعش ينتقم من المدنيين بالقصف العشوائي على الأحياء المحررة بالموصل

– December 21, 2016

سبعة قتلى في انفجار قرب مقر حزب كردي ايراني في كردستان العراق

بغداد – الموصل – الزمان

نفذ تنظيم داعش عمليات انتقامية امس تمثلت بالقيام بالقصف العشوائي ضد المدنيين في الاحياء المحررة بالموصل لاسيما حي البكر والانتصار والسماح ، وسقط جراء ذلك القصف تسعة شهداء من المدنيين في احياء متفرقة ،ويستخدم التنظيم الارهابي الهاونات المحمولة في سيارات الكيا والتنقل من شارع الى اخر واطلاق القذائف على الاهالي انتقاما منهم لترحيبهم بالقوات العراقية التي تقوم بتحريرهم وكونهم ابدوا تعاونا كبيرا مع الجيش العراقي . من ناحية متصلة كشف تقرير لمنظمة «هيومنرايتس ووتش» الاربعاء عن قيام تنظيم داعش في الموصل باستهداف «متعمد» للمدنيين الذين يرفضون مرافقتهم اثر انسحابهم من بعض احيائها. وتخوض قوات عراقية منذ اسابيع مواجهات داخل الموصل تمكنت خلالها من استعادة عدد من الاحياء في الضفة اليسرى من المدينة في اطار عملية انطلقت منتصف تشرين الاول/اكتوبر، لاستعادة السيطرة على المدينة. وافاد تقرير للمنظمة حصلت فرانس برس على نسخة منه، نقلا افادات اكثر من 50 من سكان احياء شرق الموصل، «وقوع 18 عملية قصف بالهاونات او هجمات قنص او تفجير سيارات او انفجار عبوات ناسفة، نفذها داعش بشكل عشوائي او مباشر ضدالمدنيين». كما تحدث شهود عن ثلاث غارات جوية استهدفت مقاتلي داعش كانوا على على اسطح منازل او في ازقة ضيقة ما «اسفر عن مقتل مدنيين»، وفقا للتقرير.

واشار التقرير الى «مقتل 19 شخصا واصابة عشرات المدنيين بجروح جراء هجمات من كلا الجانبين» بين الاسبوع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر والاسبوع الاول من كانون الاول/ديسمبر.

واكد شهود ان «عناصر داعش ابلغوهم شخصيا وعن طريق مكبرات الصوت في المساجد ان من يرفض الانسحاب سنعتبره من +الكفار+ وبالتالي اهدافا مشروعة مثل القوات العراقية وقوات التحالف»، وفقا للتقرير.

وقالت لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط في «هيومن رايتس ووتش» بانه «لو كان التنظيم يكترث حقا للناس المحاصرين (…) لسمح لهم بالفرار الى بر الامان، لكنه بدلا من ذلك يقتل ويصيب الناس عشوائيا او عمدا لرفضهم ان يكونوا دروعا بشرية».

ودفعت المعارك الى نزوح اكثر من مئة الف شخص من الموصل ومناطق حولها منذ انطلاق العملية ، لكن مازال هناك اكثر من مليون شخص يعيشون داخل الموصل، 600 الف تقريبا في جانبها الشرقي.

وتعد الموصل ثاني اكبر مدن العراق التي اعلن منها التنظيم الجهادي دولة «الخلافة» عام 2014، اخر اكبر معاقل التنظيم الارهابي في العراق .

في حادث غير معتاد في الاقليم الكردي العراقي ، قتل سبعة اشخاص مساء الثلاثاء في اعتداء مزدوج في اقليم كردستان العراق قرب مقر حزب ايراني كردي معارض، وفق ما افاد مسؤول محلي كبير.

وقال جلال كريم وكيل وزار داخلية كردستان ان الانفجار المزدوج الذي وقع في مدينة كويسنجق قتل فيه خمسة من عناصر الحزب الديموقراطي بكردستان ايران وعنصر من قوات الامن المحلية وطفل.

ولم تعلن اي جهة حتى الان تبنيها الاعتداء.

وتعيش منطقة كردستان حالة من الهدوء والاستقرار. وتشارك قواتها المسلحة في شمال العراق مع الجيش العراقي وتحالف دولي في معركة تحرير الموصل من قبضة الجهاديين.

ويتوزع الاكراد خصوصا على اربع دول هي تركيا والعراق وسوريا وايران.

وفي كردستان العراق العديد من التنظيمات الكردية بينها حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة الكردستاني.