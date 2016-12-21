اعتقال ممول هجوم الكرك والأمن الأردني يلاحق الخلايا النائمة

– December 21, 2016

عبد الله الثاني يتوعد بالرد القوي على محاولات زعزعة الاستقرار

عمان – الزمان

انتهت العملية الامنية في محافظة الكرك جنوب الاردن في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء الاربعاء باعتقال ممول هجوم الاحد على مركز امني ودوريات للشرطة تبناها تنظيم داعش واوقعت عشرة قتلى بينهم سبعة عناصر امن. فيما قال مصدر امني ان الجهودتنصب الان على تدقيق المعلومات في الخلايا النائمة المحتملة .

وقال مصدر امني مسؤول ان «القوة الأمنية المشتركة من قوات الدرك والأمن العام والأجهزة الأمنية (الاخرى) انهت عمليتها الأمنية في محافظة الكرك» 118 كلم جنوب عمان.

واضاف المصدر في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الرسمية (بترا) انه نتج عن العملية مقتل اربعة من القوات الامنية واصابة 12 اخرين من الاجهزة الامنية. واكد «قتل احد الارهابيين وضبط ارهابي آخر اعترف خلال التحقيق الأولي معه بعلاقته بالخليةالارهابية التي استهدفت عدداً من أفراد الأجهزة الامنية والمدنيين في منطقتي القطرانة وقلعة الكرك، (الاحد) وأنه قام بشراء الأسلحة وتمويل تلك الخلية».

واشار الى ان «التحقيق مازال جاريا معه». وبحسب المصدر فان «القوة الامنية ضبطت كمية من الاسلحة والذخائر بحوزة المجرمين». وقال ان «قوة أمنية كافية بقيت هناك لمتابعة تمشيط المنطقة وتأمينها وضبط كل ما يخالف القانون». واكد المصدر ان «اجهزتنا الامنية مستمرة (…) في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن الوطن وأبنائه وضيوفه، وستضرب بيد من حديد تلك الفئة الضالة من خوارج هذا العصر، حملة الفكر الضلالي أينما كانوا».

واشار الى ان «مثل هذه المحاولات لن تزيدنا إلا إصراراً على ملاحقتهم والقضاء عليهم، ليبقى الأردن كما هو واحة الهاشميين التي يتفيأ أمنها وأمانها الأردنيّون جميعاً وكل من تطأ قدماه ثرى الوطن».

من جانب آخر، اكد الملك عبد الله الثاني الاربعاء ان بلاده «سترد بقوة على كل من يحاول العبث بأمن الوطن»، حسبما افاد بيان للديوان الملكي.

ونقل البيان عن الملك قوله خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء عقدت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في عمان، «أننا سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن»، مشيرا الى ان «شجاعة الأردنيين هي التي تميز بلدنا».

واشاد الملك ب»الشجاعة المتميزة لمنتسبي قوات الدرك والأمن العام خلال الأيام الماضية، اذ عرضوا أنفسهم للخطر لحماية المواطنين، ومتابعة المجرمين وملاحقتهم الذين يريدون الشر للأردن».

وأكد «ضرورة دعم الأجهزة الأمنية، لما يقومون به من جهد كبير يفخر به كل الأردنيين».

الى ذلك، بحث العاهل الاردني مع رئيس اركان الجيش الاميركي الجنرال مارك ميلي، في عمان، «التحديات التي تواجه المنطقة، خصوصا خطر التطرف والارهاب»، بحسب بيان للديوان الملكي.

واضاف البيان ان الجانبان بحثا كذلك «علاقات التعاون بين البلدين خصوصا في المجالات العسكرية».