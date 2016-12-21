– December 21, 2016

قسوة الشتاء تؤازر نقص الغذاء والدواء في زيادة معاناة النازحين

إتهامات بتواطؤ المسؤولين بتوزيع المساعدات وإنفجار المدافىء جراء وقود تالف

بغداد ــ داليـا أحمـد

أبلغ نازحون في مخيم الخازر في اربيل (الزمان) امس انهم يعانون مأساة إنسانية شديدة نتيجة نقص الغذاء والدواء وعدم توفر المستلزمات الضرورية للحياة في ظل اجواء الشتاء الشديدة البرودة وتساقط الامطار على مخيماتهم، مؤكدين حاجتهم الى إلتفاتة عاجلة تنقذ ارواح الاطفال وكبار السن والمرضى ، مشيرين الى معاناتهم من سوء معاملة بعض الفرق الطبية ووجود تمييز بين النازحين، متحدثين عن (درجة خاصة).وقال النازح علي غازي من المخيم لـ (الزمان) أمس ان (الجهات المعنية والمسؤولين يقومون بجولات تفقدية تتضمن توزيع زيت الكاز والقليل من المشتقات النفطية ويتوعدون امام وسائل الاعلام بتوفير متطلبات النازحين لكن سرعان ما تختفي تلك الوعود حيث اننا لم نتسلم ما يعدون به الا ما هو مقرر منذ بداية نزوحنا من مواد غذائية ومشتقات نفطية فقط) واضاف ان (النازحين بحاجة الى مبالغ مالية لسد الاحتياجات الضرورية، فأنا في سبيل المثال بإنتظار مولود صغير سيقبل على الحياة بعد ايام معدودة ومخيماتنا خالية من احتياجات المواليد الحديثة ومنها الملابس الشتائية للاطفال والحليب وغير ذلك من اللوازم الضرورية لذلك على الجهات المعنية ان تراعي ظروف النازح كل على حدة وتوفر احتياجاته) ، موضحاً ان (مخيم الخازر يعاني من زخم كبير في اعداد النازحين فضلا عن المعاناة المأساوية لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة ولاسيما المقعدين منهم فهم بأمسّ الحاجة الى ابسط ما يمكن وهو الكرسي المتحرك). وتابع (هناك فرق طبية الا ان معاملتها غير جيدة كما ان هناك تمييزاً بين النازحين وهناك من يوصفون بالدرجة الخاصة وهم الذين يحصلون على افضل الخدمات وافضل المساعدات)، كاشفا عن (تواطؤ بعض المسؤولين عن عمليات توزيع المساعدات بتبديل الكاز بنوعيات رديئة للغاية مما سبب حالات احتراق لبعض المخيمات نتيجة انفجار في المدافئ كما ان الاموال المخصصة للنازحين ذهبت سدى وقد اصبحنا ضحية للفساد الذي اخذ اموال المحتاجين والفقراء) على حد قوله. من جهته، قال الخبير الامني صفاء الاعسم لـ (الزمان) أمس ان (حجز عصابات داعش الارهابية نحو 600 الف مواطن رهائن ودروع بشرية لديها في الموصل يصعّب مهمة القوات الامنية ويزيد تردي الاوضاع الانسانية لاسيما مع ما تمتاز به المدينة من افرع ضيقة مكتظة بالسكان وذات ممرات متعددة توفر ملاذا مناسبا لداعش)، لافتاً الى ان (القوات المحررة قد حسمت تحرير الساحل الايسر من المدينة ومستمرة في المحور الشمالي الجنوبي لكن هناك بعض الصعوبات التي تواجهها في عملية تحرير الساحل الايمن) ، موضحاً ان (عملية تحرير الجانب الايمن تحتاج الى تنقل القوات الامنية من دار الى دار وبهذا ستكون هناك خسائر بين المواطنين كما عمدت عصابات داعش قبل ايام الى تنفيذ جرائم راح ضحيتها 146 مدنياً) .

وتابع ان (حصص المساعدات والاغاثة بالدواء والغذاء ستزداد وربما هناك تقصير معين لكنه يعود الى كثرة العواصف والامطار التي عاقت عمليات التقدم ووصول الغذاء والدواء)، مؤكدا (وصول الحصص يوم الاحد المقبل)، ملفتا الى ان (المدينة بالكامل تمارس مهامها وطلبتها مستمرون في ارتياد المدارس برغم افتقارها الى الدوائر الحكومية وكل تلك الانشطة تتم بإشراف القوات الامنية التي يقع على عاتقها كل تلك الامور).وحذر النائب عن محافظة نينوى محمد نوري عبد ربه من كارثة انسانية في حال استمرار حصار المدينة لأكثر من شهر آخر، كاشفا عن وصول سعر برميل النفط لأكثر من مليون و200 الف دينار وقنينة الغاز الى 400 الف دينار مع اشتداد برودة الطقس.

من جهتها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان إن داعش يهاجم المدنيين في الموصل الذين يرفضون الانسحاب منها مع مسلحيه عشوائيا ومن دون تمييز.

وأكدت في تقرير ان (مسلحي داعش هاجموا من دون تمييز مناطق مدنية شرقي الموصل بمدافع الهاون والمتفجرات كما اطلقوا النار عمدا على السكان الفارين).

مضيفة ان (عناصر التنظيم ابلغوا السكان المحليين بشكل شخصي ومن خلال البث الاذاعي وعبر مكبرات الصوت في المآذن بأن الذين يبقون في المناطق التي يستعيدها الجيش انما هم من الكفار ولذا يصبحون اهدافا مشروعة مثلهم مثل القوات العراقية وقوات التحالف) .

ورأى التقرير ان القوات العراقية وقوات التحالف( مسؤولة ايضا عن تعريض حياة المدنيين للخطر)، واعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد عن عودة مليون ونصف المليون نازح الى مناطقهم المحررة فيما اشار الى ان عدد النازحين من الموصل والحويجة وصل الى 125 الف نازح. وقال محمد في مؤتمر صحفي امس ان (الوزارة تحتاج الى تنسيق اكثر مع الامم المتحدة بخصوص النازحين ولكن تنسيقها مع بقية الوزارات جيد جدا)، مؤكداً ان(جميع خيم النازحين تحتوي على مدفأة ووقود) .

وافاد وكيل وزير الهجرة جاسم العطية بأن (الوزارة ستشرع بإعادة نازحي قضاء بيجي الى مناطقهم مع نهاية شهر كانون الثاني المقبل) .