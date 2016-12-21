خبير يدعو عبر (الزمان) لمكافحة الفساد

– December 21, 2016

البنك الدولي: العراق يمتلك إمكانيات تساعده على سداد الديون

وإيقاف هدر المال لتنشيط الإقتصاد

بغداد – قصي منذر

اكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان العراق يستطيع تسديد ديونه للبنوك العالمية كونه يمتلك 143 ملياربرميل احتياطي من النفط اضافة الى الغاز ، مشيرا الى ان ايقاف الفساد وهدر المال العام يعيد انتعاش البلد اقتصاديا. وقال انطوان لـ(الزمان) امس ان (العراق بلد غني ويمتلك احتياطيا نفطيا مقداره 143 مليار برميل اضافة الى النفط جعل المجتمع الدولي يبني اسسا سليمة لاعطاء العراق قروضا للخروج من ازمته الحالية). مشيرا الى ان (البلد بحاجة لادارة اقتصاده والثروات التي يمتلكها مع ايقاف الفساد وهدر المال مع ارتفاع اسعار النفط العام المقبل سيساعد على تسديد ديونه). فيما وصف البنك الدولي العراق بوصفه أحد أغنى دول العالم. وقال مدير الشرق الاوسط بالبنك فريد بلحاج في تصريح امس ان (العراق يخوض إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في الوقت الذي يقاتل فيه بحرب ضروس ضد قوة تدميرية). واضاف ان (ثروة العراق من النفط والغاز تشكل ضمانة راسخة لسداد القروض). مشيرا الى ان (العراق أحد أغنى الدول على وجه الأرض و لديه امكانيات ضخمة والقدرة على سداد ديونه). ووافق البنك على قرض جديد لمساعدة العراق بقيمة 1.485 مليار دولار يهدف تخفيف وطأة أسعار النفط المنخفضة على اقتصاده. وقال بيان امس ان (القرض الجديد سيرفع إجمالي المساعدات المالية للعراق إلى نحو 3.4 مليار دولار). واضاف إن (القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الحوكمة بالشركات المملوكة للدولة).وكان البنك قد وافق في وقت سابق على قرضين بقيمة 1.2 مليار دولار و350 مليون دولار لدعم العراق في عام 2015 بعد عام من سيطرة تنظيم داعش على ثلث أراضي البلاد.ويواجه الاقتصاد العراقي تحديات خطيرة وملحة لاسيما بعد تراجع أسعار النفط وفرض تنظيم داعش سيطرته على بعض المناطق مما ادى الى حدوث تدهور حاد للنشاط الاقتصادي و زيادة في العجز المالي لكن مازالت مخاطر الاقتصاد مرتفعة نتيجة استمرار تعرض العراق لخطر تقلب أسواق النفط ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم منخفضاً عند مستوى 2بالمئة في العام الحالي مع دعم الحكومة للكهرباء والغذاء والوقود لكنه قُدر بأقل من حجمه على الأرجح في المناطق التي يحتلها تنظيم داعش. وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد اكد في وقت سابق أن العراق سائر بتنفيذ الشروط التي فرضها البنك مقابل إقراضه. وقال صالح في تصريح إن (البنك الدولي اشترط على العراق عدم إهدار الغاز الطبيعي كي يوافق على إقراضه). مشيرا الى ان (الحكومة تعهدت للبنك التزامها بستراتيجية طاقة يتم من خلالها إيقاف هدر الغاز الطبيعي المصاحب تماماً عام 2030 لوجود مشاريع للاستفادة منه). وأضاف صالح أن (البنك اشترط أيضاً تفعيل الشركات المملوكة للدولة وهو ما يعمل عليه مجلس الوزراء حيث صادق على برنامج لتفعيل العديد من الشركات الصناعية والنفطية والخدمية).