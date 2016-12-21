– December 21, 2016

موسكو تتأنى في توجيه الإتهامات بإنتظار نتائج التحقيقات

جماعة جيش الفتح تتبنى إغتيال كارلوف وتتوعّد 4 عواصم بينها بغداد

موسكو – الزمان

انقرة – ماهر اوغلو

أعلنت جماعة (جيش الفتح) في سوريا امس الاربعاء مسؤوليتها عن اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف، مهددة بهجمات تستهدف بغداد وانقرة ودمشق وموسكو، فيما لايزال شيء من الغموض يكتنف هوية منفذ الهجوم وسط تباين التقارير الواردة بهذا الشأن. وقالت قيادة (جيش الفتح)، في بيان منسوب لها إن مرت الطنطاش الذي ينتسب اليها نفذ العملية بـ(تسهيل ومشاركة من حركة الذئاب الرمادية والحزب الإسلامي التركمانستاني)، مضيفة ان العملية (بمثابة ثأر أولى للنساء والأطفال والشيوخ في حلب ولدماء المسلمين في كل بقاع الأرض). ومضى البيان مهدداً(بهذا نؤكد بأن خروجنا من حلب أو من أي مكان لن يثنينا عن أخذ الثأر لأهلنا، وسنعود بإذن الله فاتحين من دمشق وأنقرة وموسكو وبغداد وكل بقاع أرض الإسلام)، على حد قول البيان. وكانت تقارير سابقة قد افادت بتبني جماعة تسمي نفسها (الحركة الشعبية السورية) مسؤوليتها عن الحادث بحسب بيان صادر عنها اكد أن (المنفذ هو واحد من عناصرها ورافقه في الهجوم شخص تركي)، مضيفة (انها أولى عملياتها) ، متوعدة بـ(عمليات أخرى تستهدف جميع المصالح الإيرانية والروسية في أية بقعة من العالم). ونفى المعارض التركي فتح الله غولن امس الاربعاء صلته بالحادثة ووصف الاتهامات الموجهة اليه بـ(المضحكة). ودان غولن في رسالة عزاء نشرتها مواقع تركية معارضة بـ(شدة الجريمة الإرهابية النكراء)، مضيفاً أن (جميع الأتراك والرأي العام المحلي والدولي ينتظرون اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكشف خلفية هذا الهجوم والمعاونين والممهدين له). وفيما قال أنه (لا يمكن تسويغ أي فعل إرهابي أيّاً ما كان فاعله ودوافعه)، وصف اتهامات ضلوعه بالحادثة بـ(المضحكة)، وقال انها (تهدف للتستر على الضعف الأمني الذي تعانيه تركيا). وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مسؤول تركي رفيع قوله إن وزير الخارجية مولود شاوش أوغلو، أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري، أن أنقرة وموسكو تعتقدان بأن أتباع غولن وراء العملية. لكن صحيفة التايمز البريطانية قالت امس الأربعاء أن ثمة إشارات بإرتباط منفذ العملية بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الامر الذي قد ينذر بتوتر جديد في العلاقات بين أنقرة وموسكو. وبحسب الصحيفة فإن الشرطي القاتل الطنطاش (22 عاما) ظهر في صور خلال حضوره فعاليات لحزب العدالة والتنمية ، ما يدحض رواية الحكومة التركية بأن القاتل ينتمي إلى جماعة غولن.وبالرغم من أن الطنطاش ينحدر من مقاطعة أيدين الساحلية التي تعد معقلا لحزب الشعب الجمهوري المعارض لحكومة أردوغان، فإن ما تلفظ به أثناء إطلاقه النار على السفير تثير تساؤلات بشأن ميوله المتشددة.وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لشخص يشبه القاتل تجمعه بالرئيس التركي، مرفقة بتعليقات تشير إلى أنها التقطت خلال حفل تخرج دفعة من ضباط الشرطة، وتعليقات أخرى تؤكد أنه من جماعة أردوغان. ونقلت التايمز عن مسؤول قوله أن المهاجم خرج في إجازة من 15 إلى 17 تموز الماضي، وهي المدة التي نفذ فيها أفراد من الجيش محاولة انقلاب فاشلة على حكم أردوغان، كما أنه عاش مع أشخاص ألقي القبض عليهم في إطار محاولة الانقلاب. واعتقلت السلطات التركية سبعة أشخاص الليلة الماضية فيما يتصل بالحادث من بينهم أفراد عائلة القاتل. الى ذلك، نقلت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرونوفسكي اتهامه بريطانيا صراحة بمقتل كارلوف (لتعطيل زيارة كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي القيام بها قريباً إلى موسكو، وتهدف إلى تعزيز العلاقات أكثر بين البلدين) في حين أشار نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسي فتاتنز كلينتسيفيج بأصابع الاتهام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي اطار التداعيات الاخرى، اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات أمنية إضافية داخل روسيا وخارجها بهدف تعزيز أمن المؤسسات الروسية خارج البلاد وموظفيها، وتعزيز العمل مع الهيئات الأمنية للدول الأخرى عبر قنوات الشراكة.وشدد بوتين في كلمة خلال الاحتفال بيوم العاملين في مجال الأمن على (الأهمية الكبرى للكشف في وقت مبكر عن أي خطط عدائية ضد روسيا مهما كان مصدرها ووجوب تثبيت النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في التصدي للاستخبارات الأجنبية التي تواصل محاولاتها الوصول إلى معلومات سياسية وعسكرية واقتصادية وعلمية).

وفي حدث لافت، عثر على دبلوماسي روسي، اسمه بيتر بوليشكوف مقتولاً مساء اول امس بالرصاص في شقته بموسكو بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال كارلوف. وافادت تقارير صحفية بعثور الشرطة على مسدس تحت مغسلة حمام شقة (الدبلوماسي الرفيع) الواقعة في موسكو وعلى قذيفتي رصاص قرب جثته . ولم تكشف التقارير عن منصب الضحية، قائلة إن زوجته كانت في الشقة عند مقتله ولم تتعرض لأذى، وأن بولشيكوف كان سفيراً سابقاً لدى بوليفيا، ثم دبلوماسياً مهماً بدائرة أمريكا اللاتينية في الخارجية الروسية قبل أن ينتقل منها إلى دائرة أخرى بالوزارة.وجاءت إسعاف نقلت الدبلوماسي ليلا وهو جثة. الى ذلك، حذر المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف من التسرع في تحديد الأطراف التي تقف وراء اغتيال كارلوف. وأكد ( ضرورة الامتناع عن تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة حتى نشر الفريق المشترك للمحققين الروس والأتراك نتائج تحقيقهم).