– December 21, 2016

الشباب تطلق شعار التنظيم والتميّز لعام 2017 وتكرّم الموظفين المتفوقين

بغداد – الزمان

أقامت وزارة الشباب والرياضة احتفالية بمناسبة حلول عام 2017 واعياد الميلاد المجيد على قاعة دائرة العلاقات والتعاون الدولي بحضور رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي والمدعوين الكادر المتقدم للوزارة وموظفي الوزارة. وقال وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ان سعادتي كبيرة ولاتوصف ونحن نودع عام 2016 بهكذا اجواء بهيجة من الفرح والسرور على ماحققته وزارتنا من نجاحات وتقدم على صعيد الانجازات وبناء المنشآت الرياضية، مبيناً ان تكريم الموظفين المسيحين والمتميزين والاحتفاء بهم هذا حق علينا لانهم مثال رائع للمواطن المخلص الذي يخدم بلده، مؤكداً سعيه لتوفير السكن للموظفين وايجاد السبل الكفيلة لتحقيق العيش الرغيد للموظفين. واضاف الوزير ان عام 2016 من اجمل الاعوام التي عاشتها الرياضة العراقية على مر السنين وذلك بسبب التعاون والتلاحم الذي شهدته كل المؤسسات الرياضية، مشيراً الى ان زيارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورفع الحظر عن الملاعب العراقية سيمنح العراق فوائد رائعة على الصعد الرياضي والاقتصادي والاجتماعي ويحفظ حق وكرامة وسيادة العراق. واكد ان عام 2017 سيكون عنوانا وشعاراً للتنظيم والتميز بحيث نصل الى اعلى المراحل بهذا الشأن من اجل خدمة الشباب والرياضة واستمرار تحقيق الانجازات. وعبرت الموظفة وسن البير ممثلة عن الموظفين المسيحيين في كلمة لها، عن شكرها الكبير لوزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسين عبطان ولجميع كوادر الوازرة على هذا الاحتفاء البهيج الذي يدل على حالة التسامح والتآخي والمحبة بين اطياف الشعب العراقي. وشهدت الاحتفالية تكريم الموظفين المسيحيين كافة وعدد من الموظفين المتميزين في جميع دوائر الوزارة فضلاً عن اطلاق شعار الوزارة لعام 2017 بعنوان (التنظيم والتميز).