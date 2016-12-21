– December 21, 2016

قانون فيفا الجديد: الفريق الملكي يستطيع دخول مريكاتو الصيف المقبل

كاس تخفّض عقوبة حرمان الريال من التعاقدات وبرشلونة تنتفض

{ مدريد – وكالات: خفضت محكمة التحكيم الرياضي كاس اول امس الثلاثاء عقوبة حرمان ريال مدريد الاسباني، بطل دوري ابطال اوربا لكرة لقدم، من اجراء التعاقدات مع لاعبين جدد الى مدة انتقالات واحدة بدل اثنتين. وبات بامكان ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني التعاقد مع لاعبين في مدة الانتقالات الصيفية المقبلة. ونظرت كاس في القضية بعد ان لجأ اليها ريال مدريد طالبا الغاء العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الدولي (فيفا) بحرمانه من اجراء التعاقدات على خلفية مخالفته قواعد التعاقد مع اللاعبين القاصرين. وكان الفيفا فرض عقوبة حرمان ريال من ضم اي لاعب لفترتي انتقالات، اي المدة الشتوية مطلع 2017 والمدة الصيفية منتصف السنة ذاتها. وخفضت كاس ايضا الغرامة المالية المفروضة على ريال مدريد من 336 الى 224 الف يورو. واوضح النادي الاسباني في تعليقه على قرار المحكمة ان القرار يكشف الظلم الذي تعرض له النادي من العقوبة التي فرضها الفيفا، معربا عن اسفه لان كاس لم يكن لديها الشجاعة لالغاء القرار بالكامل. وينتظر الجار اللدود اتلتيكو مدريد الذي صدرت بحقه عقوبة مماثلة قرار كاس ايضا. وسبق لعملاق اسبانيا الاخر برشلونة ان عوقب ايضا في 2014 بسبب المخالفة ذاتها. وينص القانون على منع اللاعبين القاصرين من الانتقال الى فريق اجنبي الا في ظروف استثنائية محدودة والانتقال لا يتم في هذه الحالة الا بعد موافقة لجنة خاصة في فيفا.

صحيفة كتالونية تطعن بالقرار

بالمقابل شنت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية هجومًا حادًا على المحكمة الرياضية الدولية بعد قرارها، اول امس الثلاثاء، بتخفيض عقوبة نادي ريال مدريد إلى حرمانه من إبرام صفقات لمدة انتقالات واحدة، لتنتهي العقوبة بنهاية مريكاتو الشتاء في يناير/كانون ثان 2017 . وقالت الصحيفة إن قرار كاس الذي يفتح الباب أمام مسئولي ريال مدريد لإبرام صفقات في مدة الانتقالات الصيفية، به مجاملة كبيرة للنادي الملكي. وبررت صحيفة موندو ديبورتيفو، مزاعمها، بأن المحكمة نفسها، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفضوا المبررات التي ساقها نادي برشلونة لتخفيف عقوبة مماثلة، وصدقوا على حرمانه من إبرام الصفقات على مدار فترتين للانتقالات. وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم قد فرضت عقوبة على أقطاب إسبانيا برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد خلال العامين الماضيين، بسبب مخالفات إدارية في التعاقد مع لاعبين مراهقين.

من جهة اخرى دخل اللاعب الدولي الإسباني ألفارو موراتا تاريخ رياضة كرة القدم، حيث بات أول لاعب احتياطي يدخل أرضية الميدان من تغيير رابع، بعد القانون الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي للعبة فيفا وجربه خلال مونديال الأندية الذي اختتمت منافساته بمدينة يوكوهاما اليابانية. وقد شارك موراتا كبديل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في آخر أطوار الشوط الإضافي للقاء النهائي لبطولة العالم للأندية الذي فاز به ريال مدريد الإسباني على نادي كاشيما الياباني بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 . وشارك المهاجم السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي في 9 دقائق بالضبط في مباراة الأحد الماضي، جعلته اذن يدخل تاريخ الكرة العالمية. وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم قد سمح في مسابقاته بإجراء تغيير رابع في حالة الوصول للأشواط الإضافية وهو الأمر الذي استغله مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان جاعلاً من ألفارو موراتا أول لاعب يشارك في مباراة رسمية بإتباع هذا القانون الجديد. يُشار أنّ هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها ريال مدريد بقلب بطولة العالم للأندية بعد عام 2014، ليضيفها الى دوري ابطال اوربا وكأس السوبر الاوربي للعام الجاري.

مدريد: نعيش أفضل اللحظات

بدوره اعتبر رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز اول امس الثلاثاء، أن النادي يعيش واحد من أفضل اللحظات في تاريخه الممتد طيلة 114 عامًا. واعتبر فلورنتينو في حديثه مع وسائل الاعلام أن كريستيانو رونالدو أصبح بالفعل أسطورة مع النادي بعدما حقق كرته الذهبية الرابعة. وقال: نحن نتصدر رياضيا واقتصاديا واجتماعيا. وأرغب في التشديد بقوة أكثر على أننا اول امس الثلاثاء نتصدر مجال التضامن. وأكمل فلورنتينو مؤسستنا لا تزال مرجعية دولية ومنتشرة في 73 دولة لتقديم المساعدة وغرس الأمل في من يحتاجون إليه وبالأخص الأطفال. هذه المؤسسة تمنح السعادة لـ45 ألف طفل ينتفعون من 400 مشروع اجتماعي في كل القارات. وتابع الرئيس: 2016 كان عاما خاصا لا يمكن نسيانه. في الكرة حصلنا لثاني مرة خلال ثلاث سنوات على التاج الثلاثي المكون من دوري الأبطال والسوبر الأوربي ومونديال الأندية. وأردف المسؤول: أعتقد أن لدينا فريقًا رائعًا يصعب تحسينه ومدربًا أعاد السعادة لعالم عشاق الريال. أرغب في الاشادة بالكرة الذهبية التي توج بها كريستيانو رونالدو مؤخرا. هي الرابعة له. هذا يعكس عظمة اللاعب وأنه أسطورة في ريال مدريد.