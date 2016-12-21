– December 21, 2016

بلعربي يتشاجر مع زميله في تدريبات باير ليفركوزن

{ برلين – وكالات: نشب شجار عنيف بين اثنين من لاعبي باير ليفركوزن الألماني، هما روبرت هيلبرت وكريم بلعربي، خلال تدريب الفريق اول امس، الثلاثاء. وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة ذا صن البريطانية قيام لاعبي ليفركوزن بالإمساك بهيلبرت، وإبعاده عن بلعربي، لمنع الأمر من التطور إلى ما هو أكثر. وكان المران شهد الظهور الأول لبلعربي بعد غيابه لمدة عن الملاعب، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة. وقلل المدرب روجير شميت مما حدث، مؤكدا أن الأمر لم يكن أكثر من مشادة كلامية بسبب خلاف بسيط نشب خلال المران.