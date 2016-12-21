– December 21, 2016

الإتحاد الإنكليزي يصدم ليستر سيتي

{ لندن – وكالات: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، اول امس، الثلاثاء، إن جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي، سينفذ عقوبة الإيقاف 3 مباريات، بعد رفض الاستئناف الذي تقدم بعد حصوله على البطاقة الحمراء. وحصل فاردي على البطاقة الحمراء بعدما قام بعرقلة مامي ديوف، لاعب ستوك سيتي، في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما بالدوري الإنكليزي يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل 2-2 . واستشهد ليستر في طعنه بـالطرد الخطأ، خاصة وأنهم شعروا أن فاردي تم دفعه قبل أن يحصل على الكرة والإمساك بديوف. وجرى رفض الاسئتناف خلال جلسه عقدت اول امس الثلاثاء، وسيغيب المهاجم الإنكليزي الدولي عن فريقه في مواجهات إيفرتون، ووست هام يونايتد، وميدلزبره. من جهة اخرى ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اول امس الثلاثاء، أن وست هام يونايتد الإنكليزي، سينهي إعارة الإيطالي سيموني زازا، مهاجم يوفنتوس. وانضم سيموني زازا لوست هام، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة لوجود بند حول الشراء الإلزامي، مقابل 20 مليون يورو، حال الاشتراك في 14 مباراة. لكن موقع كالتشومريكاتو الإيطالي، أكد أن مسئولي النادي الإنكليزي، سيجتمعون مع اللاعب اول امس الثلاثاء، لإبلاغه بإنهاء إعارته قبل 6 أشهر من نهاية عقده. وشارك اللاعب صاحب الـ25 عامًا، في 11 مباراة، هذا الموسم مع وست هام، وفشل في تسجيل أي هدف. وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن اللاعب سيعود ليوفنتوس بشكل مؤقت في ظل عدم وجود رغبة حقيقية من مسئولي السيدة العجوز في استمراره. وختم الموقع، إن ناديي ميلان الإيطالي، وفالنسيا الإسباني، يرغبان في ضم اللاعب، لكن مسئولي يوفنتوس، ليس لديهم أي نية للتخلي عنه، مقابل أقل من 20 مليون يورو.