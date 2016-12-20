البابُ الخلفي لعام 2017

– December 20, 2016

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

أيامٌ قليلة ونودع عام 2016 فوق ظهر جمل، ونستقبل عام 2017 على ظهر جمل آخر. ونحن نودع 2016 نستذكر الأثر والحزن الذي خلفه أصدقاء ومشاهير عرب ومغاربة حينما غيّبهم الموت في غفلة منا، حيث ودع الوسط الثقافي والإعلامي والفني والسياسي وجوهًا متميزة، ستبقى ذاكرتها راسخة في قلوبنا، وفي وجداننا من خلال استعادة بصماتها الخالدة في كل وقت وحين، وأيضا عبر ذكرى وصور تؤكد ما قدمته للإنسانية في رسالتها النبيلة .

وهكذا دواليك، نودع عاماً ونستقبل عاما جديدا، وكلنا أمنيات وآمال نطمح في تحقيقها، بالجد والعمل والنضال. لكن مقولة شعبية لا أعرف من أطلقها بأسلوب مغربي في غاية الكسل تقول هذه الأمثولة الغريبة ” اللي بغى يربح العام طويل” .

لكننا في المقابل ومع الضغط الذي ملزمين على مسايرته، نرى أنفسنا في أيام وليالي من العمر ننزع من روزمانة الأيام أوراق الشجر بحسب فصول عمرنا، كلها نقضيها في الركض والجري، ابتداءً من مرافقة الأولاد إلى المدرسة وانتظار حافلة النقل المدرسي،واستقبالهم عند العودة، ثم الذهاب إلى التسوق. وانتظار، العطل والأعياد بفارغ الصبر لانجاز أعمال شخصية مؤجلة، وأيضا اختيار مواعيد مناسبة للذهاب عند الحلاق لقص الشعر. ثم العودة إلى المكتب للعمل والجلوس أمام الحاسوب أطول مدة في اليوم. واستقبال الضيوف، هذا إذا حضروا عبر مواعيد العطل، فأما إذا كان ذلك خلال أيام الدوام اليومي فتلك مشكلة، فعلى الزوجين أن يطلبا رخصة استثنائية، أو إذا اقتضى الحال، طلب رخصة مرض، رغم أن هذه المغامرة صارت في عهد حكومة ابن كيران لا تنجو من تبعات الاقتطاع من صاحب السمو الشيخ الذي يعرب بالراتب الشهري.

إنها سرعة يومية. يؤجل فيها الكثير من الناس، تناول وجباتهم في الوقت المناسب مما قد يتتسبب لهم في عدة أمراض صحية، وهناك من تستنزفه اجتماعات ماراطونية، خصوصا إذا كان هذا الشخص في قلب المسؤولية ويخاف في غيابه للحظة، أن تقع فوضى في الموقع الذي يوجد في تدبير إدارة شؤونه.

فالحياة لم تعد سهلة يا أصدقائي كالسابق. كثرت الانشغالات، والالتزامات، كل ذلك على حساب صحة وعقل وبدن الإنسان الذي يعمل أكثر من طاقته المسموح بها يومياً، لا نفكر في الصحة إلا حينما نتعب ونتوجه به إلى المصحات للعلاج بعد أن يفوت الأوان. وفي أقصى الحالات نتناول بعض المسكنات.

وفي انتظار الأيام والشهور، الكل يقف، أو يجلس القرفصاء، أو يمشي صامتا، أو يعد أصابع الانتظارات. فمثلا المرأة الحامل تعد الأيام، والشهور، استعدادا للوضع وتحضير حفل العقيقة.والمدخن يشعل السيجارة، وقبل أن تنتهي حرائقها، يشتري علبة جديدة، ويشعل سيجارة في المنفضة ويضع سيجارة في فمه، وذلك بسبب الهموم والمشاكل التي تجعله في ارتباك وحالة شرود غير إرادي.

وهكذا نرى الموظف أو الكائن الشهري، يكره النظر أو المرور من قرب المتجر الذي يستدين منه إلى غاية رأس الشهر، كما نراه طيلة السنة يتلقف الأخبار الجديدة عن عروض في “الكريدي” الذي يعلن عن إشهاراته في كل المناسبات مثل عيد الأضحى ورمضان والدخول المدرسي. الكل ينتظر نجاحات، وأوهاماً، وأحلاماً جميلة وردية في العام الجديد، منها ما يتحقق، وآخر يتأجل. حيث نجد الشاب العاطل والحامل لشهادة عليا يبحث عن وظيفة. وشابة أخرى حيث نفترض أنها وجدت وظيفة معتبرة لكن يبقي ينقصها زوج مناسب، وشقة، وسيارة فارهة في المنام، وتذاكر للسفر عبر الطائرة نحو أحلام قارات العالم. وشاب آخر إذا وجد وظيفة يبقى يبحث عن نصفه الثاني الذي يناسبه، ويفهمه .

وفي ظل ما يعيشه العالم العربي الآن من خلل في استقرار الأمن النفسي والبدني، من أي باب سندخل إلى العام 2017 ؟

وكل عام وأنتم بألف خير.

عبدالحق بن رحمون

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