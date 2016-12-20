– December 20, 2016

إجتماع موسكو ينتهي بتجديد العزم على مواجهة داعش والنصرة

عمّان تدعو بغداد إلى حضور رفيع في القمة العربية المقبلة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

موسكو – الزمان

بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم في بغداد امس مع نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية جواد العناني العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها. وقال بيان لمكتب الحكيم ان الجانبين ناقشا خلال لقائهما(العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتطويرها )، مضيفاً ان (الحكيم دان خلال اللقاء الحادث الإرهابي في مدينة الكرك وتضامن العراق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبا). من جانبه، نقل العناني تحيات القيادة الاردنية داعياً العراق الى دعمه في مؤتمر القمة العربية المقبل في عمان بأن يكون تمثيله على أعلى المستويات). على صعيد آخر، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية امس بإعدام قاتل الكاتب الصحفي ناهض حتر شنقاً. وقال بيان امس ان (المحكة أدانت قاتل حتر بتهمة القيام بأعمال إرهابية واستخدام أسلحة نارية أفضت إلى موت إنسان)، متابعا (اما بشأن المتهمين الآخرين بالقضية فقد عدلت المحكمة التهمة الموجهة لهما من جناية التدخل بعمل إرهابي إلى جنحة التدخل ببيع سلاح ناري، وأصدرت حكما يقضي بسجنهما عاما واحدا). من جانب اخر أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس الثلاثاء، أن روسيا وإيران وتركيا مستعدة للمساعدة في التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة.وأكد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع ضمه الى جانب نظيريه الإيراني والتركي في موسكو أن البلدان الثلاثة ( تدعم إعلانا يرمي لإحياء محادثات السلام السورية كما تدعم وحدة أراضي سوريا وتؤكد التزامها بإتمام عمليات الإجلاء من مدينة حلب، وبلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب، ومضايا بريف دمشق)، مشدداً على أن الدول الثلاث ( عازمة على مواصلة محاربة تنظيمي داعش والنصرة)، عاداً أن (العمل الذي تقوم به روسيا وإيران وتركيا في مجال تسوية الأزمة السورية هو الأكثر فعالية على سبيل تحقيق هذا الهدف)، مستدركاً (لكن لا يجوز التخلي عن نتائج الجهود الروسية الأمريكية لتسوية الأزمة السورية وان روسيا وإيران وتركيا تدعو الدول الأخرى للانضمام إلى جهودها لتسوية الأزمة).وتأتي هذه المشاورات قبل يوم من إتمام عملية إجلاء عناصر المعارضة المسلحة وعائلاتهم من حلب السورية وفق اتفاق روسي تركي إيراني. وشدد لافروف على (ضرورة توسيع نطاق نظام وقف إطلاق النار في سوريا). من جهته، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (ضرورة أن يعم نظام وقف إطلاق النار في سوريا جميع أراضي البلاد من دون أن يشمل المجموعات الإرهابية)، موضحا أن (الحديث يدور عن تنظيمي داعش وجبهة النصرة).بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العواصم الثلاث (تتعهد بمحاربة تنظيمي داعش وجبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها، بصورة مشتركة وكذلك بفصل هذه التشكيلات عن المجموعات المعارضة الأخرى)، مضيفاً إن الدول الثلاث اتفقت خلال الاجتماع على (مواصلة بذل الجهود والتعاون في هذا الاتجاه). وفي القاهرة ابدى وزير الخارجية إبراهيم الجعفري امس الثلاثاء (القلق البالغ) من التطورات (المأساوية) في حلب، وطالب بالتحرك عربياً ودولياً لتسوية الأزمة.وقال الجعفري خلال إلقائه كلمة العراق في الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس الجامعة العربية في القاهرة لبحث الوضع في حلب إن (العراق يعرب عن قلقه البالغ من تداعيات الأزمة في سوريا خصوصاً تلك التطورات المأساوية الأخيرة التي شهدتها مدينة حلب، والتي راح ضحيتها العشرات من الضحايا الأبرياء). ونقل بيان للوزارة عنه قوله أن (العراق يدعو إلى الإيقاف الفوري لكل أشكال العنف الصادرة عن كل أطراف الأزمة، والدعوة إلى التحرك عربياً ودولياً بشكل عاجل، وفاعل لتسوية الأزمة سلمياً بعد أن أثبتت الوقائع الميدانية والعملية فشل الحلول العسكرية)، مضيفاً أن (العراق يشدد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتجنيب المدنيين مخاطر القتال، وتوفير الممرات، والملاذات الآمنة، والمساعدات الإغاثية اللازمة للعوائل).وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت الاثنين على مشروع قرار بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة.