– December 20, 2016

تشييع رسمي في أنقرة وموسكو

مصوّر يروي اللحظات الأخيرة من حياة السفير الروسي

انقرة – ماهر اوغلو

وصل جثمان السفير الروسي لدى انقرة اندريه كارلوف امس الثلاثاء الى العاصمة موسكو بعد اغتياله اول امس في أنقرة باعتداء مسلح.وجرى تشييع رسمي لكارلوف في موسكو بمشاركة حكومية وشعبية. وكانت السلطات التركية قد اجرت تشييعاً مهيباً رسمياً وشعبياً للمغدور في انقرة قبل نقل الجثمان بطائرة خاصة الى موسكو. وروى مصور صحفي الحادث الذي رآه بأم عينه وصوره بكامرته ، وقال برهان اوزبليسي مصور وكالة اسوشيتد بريس إنه لم يستوعب ما حدث، إلا أنه اختبأ وراء حائط، محاولا تصوير المشهد (السريالى)، بعد أن كان قد اقترب لالتقاط صور أوضح للسفير أثناء حديثه.واضاف (كان الحدث روتينيا، ولم أكن لأحضره لولا أن موقع المعرض كان فى طريق عودتى من المكتب إلى البيت)، موضحاً انه (كان مجرد افتتاح معرض للصور عن روسيا، وكان السفير يتحدث بهدوء تام، فاسحا المجال للمترجم ليشرح ما يقوله، قبل أن نلاحظ رجلا على المسرح، ساحبا مسدسه، ولوهلة تخيلت أن الأمر مجرد مشهد مسرحي وبعد ثوان رأيت أمامي جثة رجل مقتول، أمام عملية اغتيال، فقمت بما أجيده، وهو توثيق المشهد والتقاط صور القاتل، مع الفوضى والرعب اللذين عما الصالة).وأضاف (كان القاتل مضطربا، وراح يدور حول جثة السفير الملقاة أرضا، ممزقا بعض الصور المعلقة)، موضحاً انه(فى تلك اللحظة، اجتاحني شعور متضارب من الخوف على الحياة، وضرورة توثيق الحدث. وتساءلت بيني وبين نفسي، ماذا سأقول لكل من سيسألنى لماذا لم تلتقط صورا؟. وقد تملكني الخوف من ان يتحول المسلح نحوي ويطلق عليَ النار ، لكنني تقدمت وصورت الرجل فلا يمكنني الهرب انا صحفي ومن واجبي تصوير ما رأيت والا كان سيقول الناس:كيف كنت هناك وتحمل كاميرا ولم تصور المشهد).أما الصدمة الكبرى، بالنسبة لبرهان، فكانت حين عاد إلى المكتب للعمل على الصور، فرأى أن (القاتل كان يقف وراء السفير أثناء حديثه، كما لو أنه كان أحد الحراس).

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