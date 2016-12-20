– December 20, 2016

الأندية تبحث عن النقاط وتحسين المواقع الممتازة

الشرطة في واجب حذر إلى كربلاء والنفط يستقبل الكهرباء

الناصرية – باسم الركابي

تستكمل اليوم الاربعاء مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما تقام خمس مواجهات تتوزع بين ملاعب النفط والبصرة والشعب وكربلاء والجوية وتشكل اهمية لمواقف الفرق جميعا من حيث تحسين النتائج والمواقع على حد السواء ما يزيد من حرصها على تقديم ما لديها من مردود للخروج بما تخطط له من اجل تخطي الجولة المذكورة بنجاح وعكس القدرة على الحسم واصافة النقاط ومؤكد هذا سينعكس على مسار المنافسة ولعبة تبادل المواقع التي تشهد تغيرات مهمة ويرى مراقبون اهمية ذلك وانعكاسه على مستوى البطولة التي مهم ان تتصاعد منافسات المباريات كما تقوم به لجنة المسابقات التي تؤدي عملا مهما من حيث تنظيم الجولات بالتعاون مع الفرق واظهار الحرص وبشكل جيد للانتهاء من المرحلة الاولى في وقتها المحدد امام عجز الفرق المالي وحرصها على تدبير الامور كلما امكن ما يجعل من المهمة اكثر من شاقة مع دخول العام الجديد امام ضائقة مالية حكومية وكما نوه عنها وزير الرياضة والشباب عبد الحسيين عبطان قبل ايام وحتما ان الفرق تدرك طبيعة الامور وعليها تدبيرها امام التحديات التي تزداد مع مرور الوقت ودخا السنة الجديدة نفط الجنوب والنجف.

وفي ملعبه يضيف نفط الجنوب ثاني عشر الموقف 13 نقطة من الفوز في مباراتين والتعادل في سبع وخسارتين النجف ثامن الموقف 16 نقطة من الفوز اربع مرات ومثلها تعادل وثلاث خسارات ويسعى اصحاب الارض الى محو اثار خسارة الوسط الدور الماضي وكان مهما ان يستمر بها للتعادل من دون السماح لتلقي الخسارة الاولى في ملعبه والتفريط بنقاطها التي تمثل اهمية استثنائية لانه لايمكن ان تهدر نقاط مباريات الارض بهذه الطريقة امام سبع جولات على نهاية المرحلة الاولى التي تتطلب اللعب القوي وحد نقاط الميدان من دون تركها للضيوف ويدخل الفريق اليوم ملعبه وعينه على الفوز لان غير ذلك سيؤثر على المهمة الشخصية للمدرب علي وهاب المطالب في تحسين النتائج والتقدم عبر غلق الفجوة مع الضيف الذي يقف على بعد ثلاث نقاط من الضيوف يعمل الجنوب على اختزالها عبر اداء اللاعبين الذين يدركون طبيعة المنافسة وكيف تسير ولابد من وضع حدا للتراجع بعد نزف ثمان نقاط من ثلاث مواجهات حينما خسر من الطلاب وتعادل مع الامانة قبل ان يتعثر بملعبه الذي يريده مصدر الدعم الرئيس لرصيد النقاط حيث التغلب على النجف عبر اللعب تحت شعار لابديل عن الفوز والعودة الى عزف نغمته بجهود اللاعبين وتحقيق الفوز الثالث امام تراجع الفريق الذي يعيش مد النتائج بشكل واضح وتبقى الامور معلقة على قدرات اللاعبين وما يمتلكه من عناصر تقدم العطاء وحسم المهمة التي تشكل حاجزا قويا بوجه الفريق الذي يدرك الوضع الذي يمر به النجف القادم من الفوز في مباراتين متتاليتين على الجوية واربيل امام طموحات عماد محمد في العودة بنقاط اليوم عندما يجد فريقه في الوضع المطلوب ولتاكيد جدارته بعد نتيجتين مهمتين ابرزهما اسقاط الصقور كما تغيرت الامور لمصلحته في الجولات الاخيرة وتدارك مشاكل مباريات الذهاب بشكل نسبي ما يجعل منه بالقادر على تخطي عقبة الجنوب التي يكون جهاز النجف الفني قد خطط لها كون النتيجة تشكل اضافة مهمة للنجف الذي يقدم مستويات مهمة وترسيخ اسلوب اللعب والنتائج بعد التطور الذي حصل خلال هذه الفترة التي يحرص على تعزيزها من خلال مواصلة دعم النتائج التي تتطلب تقديم اللعب القوي اذا ما طبق الاتحاد عقوبته بوجه النجف في خوض اربع مباريات خارج ملعبه ما يضعه امام تحديات كبيرة لانه لم يستفد كثيرا من مباريات خارج الميدان عندما خسر امام النفط ونفط ميسان والزوراء لكن الامور في وضع مختلف عندما سيلعب ثمان مواجهات متتالية خارج ملعبه الاختبارات الصعبة بكل ما تعنيه الكلمة تتطلب تعزيز قوة اللاعبين وبذل كل ما في وسعهم لتخطي المرحلة التي وجد نقسه فيها النجف وسط احداث فرضت عليه على حينن غرة.

النفط والكهرباء

ويسعى النفط مواصلة تحقيق النتائج عندما يستقبل الكهرباء في مواقعه التي استمرت بالوقوف معه ومنحته كل نقاط مبارياته فضلا عن التفوق في الذهاب وفي موقف لافت الزم الاضواء تسلط عليه بعد التقدم لثاني احد اهم مواقع الترتيب التي يحرص البقاء فيه من خلال ايقاف الكهرباء ومنعه من المرور تحت اي مسوغ كان مع انه قادم من الفوز الاول و يريد حسن احمد ان يعيدهم الى تجرع النتائج السلبية لان النفط في افضل احواله بعد الفوز في خمس مباريات متتالية جاءت على حساب السماوة وميسان والكرخ والحدود وزاخو وتمثل حوافز يامل النفط ان تخدم المهمة التي يعول فيها على قدراته الهجومية التي اخذته للموقع الحالي وكل الترشيحات تقف الى جانب النفط الذي يتمتع بقوة كبيرة عكسها خلال الجولات الاخيرة ولايريد ان يضيع نقاط مباراته مع الكهرباء التي تظهر نفوقه في كل شيء ولانه لايبحث عن النتيجة وحدها حسب بل التقدم للصراع على الصدارة الذي بات قريبا منها مع مباراتين مؤجلتين بعد ان لعب عشر مباريات حقق الفوز في سبع وتعادلين وخسارة وفي افضل قوة هجومية منحته التواجد وصيفا من الجولة قبل الاخيرة بعدما عززها بالفوز على زاخو ليرفع عدد اهدافه الى 20 متقدم على عموم الفرق ما يمنحه فرصة البقاء في موقعه امام توجهات المدرب في تحسين الاداء بصورة افضل لان المباريات القادمة هي من تحدد موقف المرحلة الاولى واهمية ان يتنافس فيها النفط على الصدارة وهو ما ينتظره المراقبون واهمية ان يتغير الصراع على اللقب ويظهر النفط احد اطرافه في موسم يقدمه بأفضل حال في وقت يسعى علي عطية الى ايقاف مسلسل نتائج النفط الايجابية بعد تلقي الجرعة الكبيرة من الفوز على البحري وهو الاول الذي يحرص على تعزيزه من خلال التغلب على النفط وهو ما يبحث عنه العطية الذي يراه الفوز الاستثنائي ويريد ان يفعل فعلته خلال فترة عمله التي انطلق فيها من البصرة من خلال الفوز الذي قهر به البحري وسيرى ان الحلول قد حضرت ولابد من التعامل معها ويامل الجهاز الفني ان يؤدي اللاعبين دورهم وتنفيذ طريقة اللعب التي سيقدمها امام مهمة لاتبدو سهلة والفوز فيها سيفتح مجالا اوسع لتعزيز واقع النتائج التي مهم ان تتغير وتتحسن هنا في هذه الجولات بعد العودة الى التوازن ولو من فوز واحد سيعادل كل ما مربه الفريق الذي لايريد ان ينظر للوراء بعد تعلم دروس النتائج المرة حينما خسر اربع مباريات وتعادل بست وفوز واحد ويعاني من تراجع التهديف عندما سجل سبعة اهداف وكذلك من ضعف الدفاع بتلقي شباكه اثني عشر هدفا والى ما قبل نهاية المرحلة الاولى امام دوري شكل صعوبة امام الكل وتامل الفرق ان تستمر في المنافسات وتتغلب على الصعوبات.

كربلاء والشرطة

ويخرج الشرطة بسفرة حذرة لكربلاء بدون حارس مرماه نور صبري الذي اخبر الادارة بعدم رغبته بالبقاء مع الفريق الذي كان قد تجرع هزيمة الغريم الجوية ويبدو اخذت تظهر اثارها من خلال موقف نور وربما تضع نهاية لمهمة محمد يوسف اذا ما فشل في عبور عقدة كربلاء ولان الفريق لازال يواجه مصاعب اللعب في المحافظات بعدما عاد بتعادل اشبه بالخسارة من ملعب ميسان كما لم يقدر في التغلب على اقرانه من الفرق الجماهيرية حينما تعادل مع الطلاب والزوراء وخسر من الجوية وكل شيء يهون تحت انظار الانصار الا تلقي الخسارة من الجوية التي يريد الفريق ان يداو جراحه بدواء كربلاء في واجب لم يكن سهلا امام حالة الاحباط التي تركتها نتيجة الجوية ما يجعل من الشرطة ان تدرك طبيعة مهمة اليوم التي تمثل التحدي امام مجموعة اللاعبين والاسماء المعروفة التي فشلت مرتين في تحقيق رغبة الانصار للوصول الى الصدارة التي بات بعيد عنها بخمس نقاط لان الشرطة لم تقوم في الاداء المطلوب في الواجبين الاخيرين وعلى وجه الخصوص مع الجوية ما شكل ضررا للفريق الذي سيواجه اصعب مباراة ولانه هو الذي فشل اكثر من مرة في تجاوز عقدة كربلاء لغاية الموسم الماضي وكيف واجهت الشرطة ردة فعل اصحاب الارض الذين مؤكد حشدوا لخوض المباراة والبحث عن حل لتحقيق الفوز الاول ومحاولة ترك الموقع الاخير الذي يرى فاضل عبد الحسين في تحقيقه التحول الحقيقي في المشاركة كما تظهر الحاجة الملحة للفريق في ايقاف سيل النتائج السلبية التي نالت من الفريق الغافي في الموقع الاخير لكنه يرفض الاستلام طالما في الوقت متسعا ولابد من صحوة لكربلاء في ان تاتي من الشرطة واسقاطها امام تفكير المدرب للوصول الى الفوز اول الذي سيعادل لقب الدوري امام ظروف كربلاء الذي يوجه مشاكل حقيقية بعدما تخلت عند ادارتي المحافظة ومجلسها التي قد تثيرها نتيجة الفوز الي يبيت لها الفريق في افساد مخطط محمد يوسف الذي يرى نفسه في وضع مختلف بعد خسارة الجوية وحتى ان عاد بكامل العلامات ربما لم تمحو الاثار النفسية التي زادت من محنة الانصار ليس بالخسارة وحدها بالموقع والتراجع ثالثا وبات مهدد في فقدانه ويريد يوسف استخدام سلاح الهجوم بعد تاخره امام الزوراء والجوية ولم يظهر كما يراد من هداف الفريق مروان حسين الذي يريدون منه التفوق والتسجيل الذي غاب في اهم مباريات الفريق الذي سيرفع شعار التدي حتى امام اخر فق الترتيب الذين يريدون ان يتذوقوا طعم الفوز الذي سيكون بطعم الشهد بعد مسيرة لايحسد عليها الفريق الذ ي يريد كسب السباق حتى لو كان الطرف القادم الشرطة لان مباريات اليوم لاتعرف فريق كبير او صغير بل تقف لمن يلعب ويقدم.

الزوراء وفريق الحسين

وسيكون الزوراء امام مهمة مناسبة عندما يضيف البحري المتراجع ويرى عصام حمد الفرصة مواتية في تحقيق الفوز الثاني تواليا لتحسين الموقع عبر زيادة رصيد النقاط المتواضع اثر نكسات الفريق التي لم تتوقف حتى في الفوز على فريق الحسين الذي جاء بصعوبة لكنه شكل حالة معنوية لدخول لقاء اليوم الذي استعد له واللعب بشعار لابديل عن الفوز تحت انظار جمهوره المراقب للامور بحذر شديد بعد نتائج البطل الغير مقنعة للان في وقت يري البحري ان يضرب ضربته في اسقاط الزوراء تحت انظار جمهوره وتعويض نتائجه المخيبة الاخيرة ولان العودة بنقطة يعد امر مهم امام طموحات الفوز التي لايريد لاعبو الفريق التخلي عنها امام طموحات البقاء التي لازال بعيدا عنها مع ترك المدرب للمهمة وينظر الزوراء بحذر شديد لمهمة ضيفه البحري التي سيضيفها ملعب الشعب مع وجود الفوارق بين الفريقين التي تصب في مصلحة البطل الذي يسعى لملاحقة فرق المقدمة وقطع المسافة الواسع بينه والمتصدر امام حسرة جمهوره الذي يامل ان يقدر عصام حمد من مواصلة تحقيق النتائج الي لم تقنع ولازالت ضعيف لابل بالكاد ان يحسم مبارياته السهلة كما حصل مع فريق الحسين الجولة الماضية عندما فاز بصعوبة بهدف حيدر عبد الامير كما انحصر الحس التهديفي وتغيرت ملامح الاداء ويريد العودة لها على حساب الفرق المتقهقرة كالبحري الذي يمر في اسوء حال والامور لم تستهدف النتائج وتراجعها بشكل سريع فشل المدرب في ايقافها لكنه فضل ترك المهمة التي سيقودها اليوم مدرب لم يعلن عن اسمه وربما المساعد امام مباراة صعبة قد تزيد الطين بوجه الفريق الذي فشل في الاستفادة من مباريات الارض قبل ان يواصل نزف النقاط ذهابا وسيواجه ظروف مباراة مختلفة عندما ينزل الى ملعب الشعب وتحت انظار جمهور الزوراء الذي سيعمل دعم جهود اللاعبين في تحقيق الفوز التالي ولو على حساب الفرق الضعيفة لحين استعادة قوته وهو البطل الغائب الحاضر ويدرك اهمية دوره في المنافسة التي اخذت منه الكثير في تفاصيل صغيرة حتى النتائج لم تمر لمصلحته عندما يرى التقدم لفرق خارج حسابات المنافسة حيث النفط والامانة في وقت يقف الزوراء في مكان لايتناسب وإنجازاته ولانه بطل النسخة الاخيرة ويامل ان تاتي مهمة اليوم لانه بات بحاجة ماسة للنقاط ولان المباريات القادمة ستكون حاسمة للفريق الذي مهم ان يتغير محليا للتحضير لبطولة الاتحاد الاسيوي و ما يتطلب منه مواصلة تحقيق النتائج دون توقف لان غير ذلك سيبقي الامور تراوح في مكانها مع كل الترشيحات تقف مع الزوراء لاكثر من سبب لكننا نعود ونقول ان كل الفرق تطمح بالمزيد من النتائج ومنه البحري الذي يريد تقديم مباراة الموسم ومحو اثار الخسارات المتوالية التي دفعته الى خامس عشر الترتيب امام طموحات الظهور اليوم امام الزوراء وعرقلة المهمة امر مهم واستثنائي ولان الامور لاتحتمل بعد اكثر من الذي يواجه الفريق الذي خاض 12 مباراة خسر سبع منها وتعادل في ثلاث وفاز في اثنين وفي اضعف دفاع عندما اهتزت شباكه 21 مرة مقابل تسجيل 12 هدفا ويظهر البحري مهلهل الصفوف ويدرك لاعبو الفريق اهمية وصعوبة اللقاء وهو يقف على بعد موقع من تلك المرشحة للهبوط وسيواجه مشاكل ذلك مع مرور الوقت اذا لم يجد الحلول السريعة ويبدو ان البحري افتقد لوسائل العمل لانقاذ الموقف المتراجع للوراء امام امكانات متواضعة.

اخر المباريات

وتبدو الفرصة متاحة امام كتيبة باسم قاسم بإضافة نقاط مباراته امام فريق الحسين امام الفوارق الكبيرة التي يتمتع بها الجوية والحالة المعنوية التي عليها بعد الفوز العريض على الغريم الشرطة الدور الماضي والتي نجح فيها بامتياز بعد قيام اللاعبين بتقديم مباراة كبيرة لازال الحديث عنها ليس بين انصارهم بل من يتابع الدوري الذي اخذت تتحول مبارياته الى منافسات قوية امام البحث عن النقاط حيث الجوية الذي يحث الخطى للتقدم للامام عبر الاستفادة من ظروف اللعب التي تظهر لمصلحة الفريق الذي يسعى الى تجاوز الصعوبات وممارسة الدور المطلوب في المنافسة الي تحتاج حصاد نقاط مبارياتهم بعيد عن مواقع واسماء الفرق التي يوجهها حتى بغياب هدافه حمادي احمد المتوقع ان ينتقل الى الى احد دوريات الخليج بعد المستوى الذي قدمه مع الفريق وقيادته للانجاز الاسيوي وتظهر الحاجة في الفوز اليوم على فريق الحسين في الموقع الرابع عشربتسع نقاط من احدى عشر مباراة امام ازمة النتائج التي تحتاج للحلول السريعة التي اصطدمت بمواجهتين صعبتين بعد سقوط الجولة الماضية في ملعبه وسيكون امام مباراة تخرج عن المفاجأة التي يعد لها مدرب الفريق امام اشد المتفائلين الذين يرون بالفوز الحصول على لقب الدوري بعد سلسة نتائج متعثرة وسط تحقيق الفوز الوحيد فيما سيكون امام مواجهة اصعب مباراة لان الجوية في افضل احواله واخذ يعكس ملامح قوته واصراره في حسم المباريات للتقدم الى المواقع المهمة ولو اخضعنا الفريق لحسابات النتائج مع ست مباريات مؤجلة ستمنحه الصدارة دون مشاكل هكذا تظهر مهمة الفريق الطرف القوي والاصرار على المضي في النتائج وتحويلها لنفسه امام مجموعة يديرها المدرب كما يريد وهي تعطي وتقدم مستويات واضحة تفرضها طبيعة المنافسة والسعي الى خطف اللقب من خلال التوصل الى نقاط المباريات القادمة بما فيها المؤجلة التي ستنقله الى مواقع مهمة لحين استلام الموقع الاول بعد تحسن نتائج الفريق ابرز الغانمين في الدورين الاخيرين بعدد التغلب على الميناء والشرطة في مهمتين زادتا من حظوظه في الصراع الذي اخذ ياججه مع النفط والعمل في الاطاحة بالوسط وسحب الصدارة منه لان فرق العاصمة ترفض ان يكون اي عنوان من خارجها ينفرد بها.