– December 20, 2016

نجم عراقي يتنافس على جائزة أفضل لاعب عربي

بغداد – الزمان

يتنافس نجم نادي القوة الجوية حمادي احمد مع 9 لاعبين على جائزة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لأفضل لاعب عربي خلال عام 2016، حيث تشتد المنافسة وسط تألق العرب مع فرقهم في الدوريات الأوروبية المختلفة. وكان للاعب العراقي حمادي أحمد دورا كبيرا في نيل نادي القوة الجوية العراقي لقب كأس الاتحاد الآسيوي 2016، بالإضافة إلى حصوله على جائزة الهداف وأفضل لاعب في البطولة. واختار الاتحاد العربي للصحافة الرياضية اللاعبين العشرة بناءً على إنجازاتهم الشخصية، ومدى تأثيرهم مع فرقهم خلال العام. ومن المقرر أن تحسم الجائزة بعد تصويت الإعلاميين الرياضيين العرب، على أن يتوج اللاعب الفائز في حفل يقام بهذه المناسبة. وبات الجزائري رياض محرز مرشحا بقوة لنيل الجائزة، بعد تألقه مع ليستر سيتي، وقيادته للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، في مفاجأة كبيرة، كذلك مساهمته في تأهله متصدرا لمجموعته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علما بأن اللاعب نال جائزة أفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي، كذلك حصل على لقب جائزة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” لأفضل لاعب إفريقي هذا العام. المصري محمد صلاح من بين المرشحين للصعود فوق المنصة، بالنظر لما يقدمه مع إيه إس روما الإيطالي، سواء في الموسم الماضي، أو الحالي، حيث أحرز عديد من الأهداف المؤثرة لذئاب العاصمة في 2016، فضلا عن ظهوره اللافت مع المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالجابون، وتصفيات كأس العالم 2018 . وكان للدولي التونسي أيمن عبدالنور فضلا كبيرا في النتائج الإيجابية التي حققها فالنسيا الإسباني، الذي انضم إليه من موناكو الفرنسي، ورغم تراجع نتائج فيرق الحفافيش هذا الموسم في الدوري، إلا أن المدافع يقدم أداءً جيدا، رشحه ليكون بين اللاعبين العشرة المختارين. وأظهر المغربي حكيم زياش قدرات فنية وبدنية هائلة مع العملاق الهولندي أياكس أمستردام خلال العام الجاري، ما جعل الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يضع اللاعب ضمن قائمة الأفضل. وأثبت الليبي محمد زعبية أنه مهاجم من الطراز الرفيع، بالنظر للحس التهديفي الذي يملكه وتألقه الملفت للانتباه مع فريقه الجزائري مولودية وهران الذي نال معه جائزة هداف الدوري المحلي. قاد النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” فريقه العين لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم هذا العام، وتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا خلال العام الحالي، ما يرشحه لمنافسة اللاعبين العرب. وتضم القائمة أيضا النجم السعودي نواف العابد لاعب الهلال بعد تألقه في النصف الثاني من الدوري السعودي الموسم الماضي، وكذلك انطلاقة الموسم الجاري حتى الآن. وتألق الكويتي فهد الأنصاري مع الاتحاد السعودي، ما جعل العديد من الأندية تبدي رغبتها في التعاقد معه، وهي نقاط إيجابية ستفيد الكويتي في سباق التنافس على الجائزة العربية. وأنهى السوري عمر سومة مهاجم أهلي جدة، الدور الأول من الدوري السعودي، في صدارة هدافي المسابقة، حيث سجل 14 هدفا، كما كان للسومة دور كبير في نتائج الأهلي الجيدة في الموسم الماضي، وسمح له تألقه بالحضور ضمن 10 أحسن اللاعبين العرب لسنة 2016 .