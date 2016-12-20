– December 20, 2016

تشلسي يحصد نصف مليار جنيه إسترليني من مبيعات اللاعبين

MSN يتفوّق تهديفياً على BBC في الموسم الجديد

مدن – وكالات: كشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن خزينة نادي تشلسي الانكليزي جنت أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني بفضل بيعه عدداً من لاعبيه قبل انقضاء عقودهم منذ المريكاتو الصيفي للعام 2013 . وقالت الصحيفة في تقريرها أن النادي اللندني حقق إيرادات بلغت قيمتها المالية الإجمالية 514 مليون و400 ألف باوند إسترليني نظير بيعه 21 لاعباً دون احتساب الـ52 مليون باوند إسترليني قيمة انتقال لاعبه البرازيلي اوسكار إلى نادي شنغهاي الصيني في شهر يناير المقبل. وفضلت إدارة تشلسي في المواسم الأخيرة تسريح عدد هام من اللاعبين خاصة بعد عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو صيف العام 2013، كلما رأت أن الفريق لا يحتاجهم مع ضمان تسريحهم قبل انقضاء عقودهم لتفادي تسريحهم مجاناً وذلك بغرض تحقيق توازن مالي لخزينته يتناسب مع قواعد اللعب المالي النظيف الذي اقره الاتحاد الأوربي. وهكذا باع تشلسي الاسباني خوان ماتا إلى مانشستر يونايتد في يناير 2014 لقاء 37 مليون جنيه وباع المدافع البرازيلي دافيد لويز لباريس سان جيرمان في نفس العام مقابل 50 مليون باوند ثم باع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الى نادي ايفرتون صيف العام 2013 نظير 28 مليون باوند وباع الألماني اندريه شورله لنادي فولسبورغ في 2015 نظير 22 مليون باوند. وباع حارسه المخضرم التشيكي بيتر تشيك صيف العام 2015 لنادي ارسنال مقابل عشرة ملايين باوند وباع أيضاً المهاجم المصري محمد صلاح لنادي روما في العام 2016 لقاء 14 مليون جنيه إسترليني وفي يناير المنصرم تخلى عن البرازيلي راميرايز لنادي جيانغسو الصيني نظير 25 مليون باوند. وفي وقت استفاد تشلسي كثيرا من هذه السياسة من الناحية المالية إلا أن هذه التسريحات لم تؤثر على نتائجه بدليل انه نجح في التتويج بدرع الدوري الانكليزي الممتاز عام 2015 ويتربع حالياً على صدارة الترتيب العام وفي طريقه لحصد لقبه الخامس في تاريخ البريميرليغ.

مقارنة بالموسم الجديد

من جانب اخر قارنت صحيفة سبورت الإسبانية، المقرَّبة من برشلونة، بين ثلاثي هجوم البرسا، ميسي، ونيمار، وسواريز MSN، وثلاثي هجوم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وبنزيمة، وبيل BBC. وقالت الصحيفة، إنه منذ انطلاق الموسم الحالي للفريقين، وعلى الرغم من انخفاض نتائج النادي الكتالوني، إلا أن ثلاثي برشلونة، حقق تفوقًا واضحًا على مثلث ريال مدريد. وأشارت إلى أن ثلاثي برشلونة، سجلوا منذ بداية الموسم 44 هدفًا، وصنعوا 12 آخرين، بينما سجل ثلاثي ريال مدريد 33 هدفًا، وصنعوا 13 آخرين. وأوضحت، أن ثلاثي برشلونة، تفوق، رغم أن ريال مدريد لعب مباراة أكثر من البرسا، حيث لعب الفريق الكتالوني 25 مباراة، مقابل 26 مباراة، منذ انطلاقة الموسم الجديد، لكن ثلاثي برشلونة، خاض دقائق أكثر من ثلاثي ريال مدريد، بفارق 600 دقيقة تقريبًا. وأشارت إلى ليونيل ميسي، هو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف، حيث سجل 23 هدفًا في 20 مباراة في مختلف المسابقات بمعدل 1.15 هدف في المباراة الواحدة. أما ريال مدريد، فإن كريستيانو، هو الأكثر مشاركة، وأكثر من سجل أهدافًا، وأكثر من صنع الأهداف فسجل 16 هدفًا، وصنع 6 أهداف، وشارك في 1683 دقيقة. وعلى مستوى الألقاب فإن ثلاثي ريال مدريد حقق لقبين، وهما كأس السوبر الأوربي، وكأس العالم للأندية، بينما حقق ثلاثي برشلونة، لقبًا وحيدًا، وهو كأس السوبر الإسباني.

تيفيز ثاني أغلى عقد

في موضوع اخر العرض المالي الذي اقترحه نادي شنغهاي الصيني على المهاجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز لاعب نادي بوكا جونيور الأرجنتيني يجعل الأباتشي صاحب ثاني أغلى عقد بين الرياضيين في العالم. وبحسب تقرير نشرته الصن البريطانية فإن قيمة ما سيجنيه كارليتوس صاحب الـ32 عاماً في حال انتقل إلى شنغهاي في المريكاتو الشتوي يصل الى 32 مليون جنيه إسترليني لمدة عامين فقط أي 16 مليون باوند في الموسم الواحد. ويعتبر هذا العقد الثاني في جميع الرياضات والأول بين لاعبي كرة القدم بما فيهم الأفضل في العالم حالياً الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد. ووفقاً للصحيفة فإن العقد الأول يبقى للمتسابق الألماني سيباستيان فيتل في الفورمولا واحد الذي يرتبط بعقد مع شركة فيراري لسباق السيارات قيمته 64 مليون جنيه إسترليني ومدته ثلاثة أعوام. أما المركز الثالث بعد تيفيز فيأتي زاك جرينك المتعاقد مع نادي اريزونا دياموندباك الأمريكي لكرة القاعدة مقابل 28 مليون باوند لمدة ستة أعوام. ويأتي رابعاً ومن نفس الرياضة اللاعب ميغال كابريرا من نادي ديتورويت الأمريكي بعقد قيمته 25 مليون باوند إسترليني لمدة ثمانية أعوام. ثم يأتي بعده دافيد بريس المتعاقد مع نادي بوستون ريد سوكس الأمريكي لكرة القاعدة مقابل 25 مليون جنيه لمدة سبعة أعوام. ثم يظهر نجم السلة الأمريكي الشهير ليبرون جايمس نجم نادي كليفلاند بـ25 مليون جنيه لمدة ثلاثة مواسم. وبعده يأتي كلايتون كيرشاو المتعاقد مع نادي لوس انكلس دوجدرس الأمريكي لكرة القاعدة لمدة سبعة اعوام لقاء 25 مليون جنيه إسترليني. وبنفس القيمة المالية تعاقد مايك كونلاي جونيور مع نادي مامفيس جريزليس الأمريكي لكرة السلة لمدة خمسة أعوام. وتعاقد ماكس شيرزر مع نادي واشنطن ناسيونال الأمريكي لكرة القاعدة نظير 24 مليون جنيه لمدة سبعة أعوام. وبعدهم يبرز جيمس هاردن المتعاقد مع نادي هوستون روكتس الأمريكي لكرة السلة لمدة أربعة مواسم لقاء 24 مليون باوند إسترليني.