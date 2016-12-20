– December 20, 2016

المان يقترب من أولى صفقات الشتاء

{ لندن – وكالات: اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي من التعاقد لضم السويدي فيكتور ليندوف، لاعب بنفيكا البرتغالي، أولى صفقات الفريق في مدة الانتقالات الشتوية، يناير/ كانون الثاني المقبل. ووفقا لما ذكرته صحيفة أوجوجو البرتغالية، اول امس، الإثنين، فإن خورخي مينديز، وكيل الأعمال البرتغالي الشهير سيسافر رفقة رئيس نادي بنفيكا، في ليبي فييرا، في مدينة مانشستر. وأشارت صحيفة صن البريطانية إلى أن مينديز وفييرا سوف يصلان إلى مدينة مانشستر من أجل وضع اللمسات الأخيرة على انتقال ليندولف. وقالت التقارير إن مانشستر يونايتد سوف يدفع 38 مليون جنيه إسترليني للنادي البرتغالي للظفر بليندولف. ويعاني مانشستر يونايتد من بعض المشاكل الدفاعية خاصة مع غياب المدافع الأبرز في الفريق العاجي إيريك بايلي المصاب.