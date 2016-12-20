ميرتينز يدخل تاريخ الدوري الإيطالي من أوسع الأبواب

– December 20, 2016

{ روما – وكالات: حملت الجولة 17 من الدوري الإيطالي أحداثا وأرقاما عدة، حيث تمكن يوفنتوس من حسم لقب بطل الشتاء، بعدما ضمن صدارة جدول الترتيب بنهاية الدور الأول. وحسم يوفنتوس معركته مع ضيفه إيه إس روما، أقرب ملاحقيه، ليبتعد عنه بفارق 7 نقاط. كما شهدت الجولة فوز نابولي، ولاتسيو، وإنتر ميلان، بينما تعثر إيه سي ميلان بالتعادل.

ويلقي نظرة على أهم الحقائق والأرقام خلال الجولة، على النحو التالي:

– أصبح البلجيكي درايس ميرتينز مهاجم نابولي أول لاعب يسجل هاتريك على الأقل في مبارتين متتاليتين في الكالتشيو منذ عام 1974 بتسجيله 3 أهداف في مرمى كالياري و4 في مرمى تورينو، حيث كان أنستازي لاعب يوفنتوس هو آخر من فعلها.

– ميرتينز هو أول لاعب يسجل 4 أهداف في لقاء واحد بقميص نابولي منذ 39 عاما بالتمام والكمال، عندما فعلها جوزيبي سافولدي، وهو أول سوبر هاتريك في الكالتشيو منذ يناير/ كانون الثاني 2014، عندما سجل بيراردي مهاجم ساسولو 4 أهداف في شباك ميلان.

– فشل تورينو في إنهاء عقدة نابولي التي لازمته في السنوات الأخيرة، حيث انتهت 7 مباريات من آخر 8 مواجهات بينهما ذهابا أو إيابا بفوز نابولي.

– عادل يوفنتوس رقمه القياسي بتحقيق الفوز في 25 مباراة متتالية على ملعبه في الكالتشيو.

– روما فشل مجددا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام يوفنتوس بمدينة تورينو، حيث خسر فريق الذئاب آخر 6 مواجهات جمعته مع فريق السيدة العجوز على ملعب الأخير.

– روما فشل مجددا في الخروج بشباكه نظيفة أمام يوفنتوس، حيث اهتزت شباك فريق الذئاب في آخر 23 مواجهة مع البيانكونيري ذهابا أو إيابا باستثناء مرة وحيدة عام 2013.

– لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لروما، فشل مجددا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام يوفنتوس، حيث يمتلك المدرب الإيطالي فوزا وحيدا أمام حامل لقب الدوري في كل مسيرته التدريبية، قابلها 18 خسارة و3 تعادلات.

– يوفنتوس أصبح بطلا للشتاء للمرة الخامسة خلال المواسم الست الأخيرة، حيث لم يحقق هذا اللقب الموسم الماضي فقط خلال هذه المدة.

– إنتر ميلان حقق أول فوز له خارج ملعبه منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما تغلب وقتها على إمبولي بهدفين دون مقابل.

– شهد لقاء ميلان وأتلانتا أعلى معدل أخطاء بين كل مباريات الدوري حتى الآن، بـ51 خطأ.

– تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو رفع رصيده من المباريات في الدوري الإيطالي إلى 100 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 9 أهداف.

– أنهى باليرمو رقمه القياسي السلبي بتحقيق الفوز على جنوى، وذلك بعد 9 جولات تلقى فيها الخسارة بخلاف خسارة أخرى في بطولة كأس إيطاليا.