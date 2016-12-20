– December 20, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي 32

القرى اليهودية في فلسطين مسلّحة وتقع على طرق إستراتيجية

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبوؤه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

ملاحظة

1- التخريب الرئيسي يمكن أن يبدأ من سوريا بقطع اليرموك بتحويلها لزراعة الرز أو غيره.

2- يمكن نسف الجسر عند رقم 5 أنظر المخطط المفرق.

3- يمكن نسف جسور منحمية من جهة الفلسطينيين.

4- بحركة التدمير يمكن الاعتماد على أهالي العبيدية وسمح بوضع فرقة كوماندوز في هذين المركزين:

أ- بواسطة أناس مقيمين في العبيدية.

ب- الوصول إلى العبيدية عن طريقين:

الأول: عن طريق وادي الشرار في الناصرة.

الثاني: من بيسان من كوكب الهوى.

القيادة العامة لقوات فلسطين

ملحق رقم (3)

جدول المستعمرات اليهودية

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تابع الملحق رقم (3)

المعلومات المتعلقة بالمستعمرات اليهودية

أ- صفد -مزيج من العرب واليهود- 12000 عربي منهم ألف مسيحي -700 يهودي ملاكين والباقي 1400 اشتراكيون ضعفاء بالنسبة للعرب جلهم بالحي الشمالي nمركز القضاء قائمقامية- المواصلات مؤمنة جسر واحد في المنطقة العربية وهو محمي وأربعة جسور بين صفد والجاعونه يجب حمايتها عند البدء في العمل. سلاح اليهود 500 قطعة ما بين تومي وبندقية ومسدس لا يوجد مستودعات هناك كمية من كميات قليلة من القنابل اليدوية وتحصينات اليهود داخل البلدة فردية وهي عادية لحماية المساكن ولا يوجد قوات جيش في صفد ويوجد مخفر بوليس مخفر البلدة خليط عرب ويهود وانكليز يبلغون 50 أسلحتهم رشاش وتومي وبنادق.

مركز قيادة البوليس في الترفع الشرقي يشرف على البلد عدده 120 لديهم رشاشات وأسلحة فردية مختلفة. المخافر محاطة بأسلاك شائكة لديهم قنابل يدوية يقطن داخل المخفر الانكليز المتزوجون والعرب. المطارات لا يوجد. منظمة الشباب لديها التعليمات لتحضير دور النوادي والجمعيات والجوامع لا سكان ألفي جندي.

ب- بيريا -يهودية بحتة- لا يوجد سكان عرب- 60 اشتراكيون- موقع القرية على هضبة مشرفة على صفد ومنطقة الخيط على بعد كيلومترين من صفد- لا يوجد عوائق لعبور القوى لهذه المستعمرة 50 قطعة سلاح فرنسية مع عدد من القنابل ويعتقد وجود مدافع هاون الخيرة العائدة للأسلحة المنوه عنها أعلاه دفاعها محكم فيها أسلاك شائكة وخنادق- لا يوجد فيها جيش.

لا يوجد فيها مطارات nمساكن المستعمرة-.

ج- الجاعونه (روشينا) nمزيح من العرب واليهود- 1200 عرب إسلام- 600 يهود ملاكون على الطريق الرئيسي.

طبريا- سوريا- تبعد كيلومتراً عن هذا الطريق إلى الغرب جسر المنطقة (1) اتخاذ الحيطة لحفظ هذه الجسور وفي حالة تدميرها يمكن استعمال طريق فرعي يقع شمال الجاعونه إلى صفد وهو مهمل الآن ويصلح لسير الآليات بصعوبة 200 قطعة سلاح فردية ورشيس وكمية قليلة من القنابل والمتفجرات. الذخيرة المنوب عنها أعلاه فيها مستودعات ولكن لا يمكن تحديدها.

أسلاك شائكة وأكياس رمل حول بعض المساكن وفيها مركز لتوع اليهود داخل البلدة- لواء للبلدة كامل التي مع أورطة من لواء الفرسان موزعة كما يلي:- المطارات- في الجاعونة جنوبي شرقي روشيم على محاذات جسر بنات يعقوب في المطلة على بعد 1500 ألف وخمسمائة متر وبعضها أرض يمكن استعمالها كمطار بين الريني والنبي يوشع.

جب يوسف

عربية يقابلها قرية يهودية بنفس الاسم- 1200 عرب إسلام- 100 اشتراكيون طريق طبريا دمشق على خمسة كيلومترات جنوب مفرق الجاعونه جسر على بعد نصف كيلومتر من القرية بحالة تدميره تسير السيارات في الأراضي المزروعة. قطعة سلاح فردية قليل من القنابل اليدوية ذخيرة للأسلحة المذكورة- أسلاك شائكة حول المستعمرات أبنيتها خشبية- مساكن القرية-.

المنارة

يهودية بحته- لا يوجد عرب إسلام- 260 اشتراكيون على سفح جبل مشرف على الحولة مركزها استراتيجي هام- طريق خاص إلى النبي يوشع وفرع للأراضي على بعد 200 متر من المستعمرة- سلاحها تام فيها مدافع ثقيلة مشرفة على الحولة والحدود السورية واللبنانية- ذخيرة للأسلحة المذكورة يفرض وجود مستعمرات فيها- أسلاك شائكة وخنادق- مساكن القرية.

هراوى قد سرورامات نفتاليم- لا يوجد إسلام عرب- 50 اشتراكيون 3كم شرقي قدس 3م جنوب غربي النبي يوشع موقع استراتيجي هام يشرف على المنطقة المجاورة- بدون جسور طريق فرعي بينها وبين النبي يوشع والحلة. عدة جسور وعبارات في حالة تدميرها لا يمكن عبور القوى الآلية لهذه المنطقة تحرس من قبل القوى النظامية 400 قطعة اوتوماتيكية. يجوز أن يكون فيها مدافع ثقيلة لأهميتها الستراتيجية. ذخيرة الأسلحة المذكورة تعتبر نقطة دفاع مزودة بكل وسائل الدفاع الفنية. مساكن المستعمرة:-

عين زيتيم- يهودية بحتة- 100 اشتراكيون- 500 متر غربي صفد والرأس الأحمر 3كم من طبطبا بينها وبين صفد 3 جسور تحرسها المنظمة- 50 قطعة فردية خفيفة- ذخيرة للأسلحة المذكورة- أسلاك شائكة وخنادق- مساكن القرية.

أياله هاشاحو- يهودية بحتة- 97 اشتراكيون- على هضبة قريبة من جسر بنات يعقوب تشرف على الجسر على مسافة 400 متر يمكن عبور الأدن من المخاضات القريبة للوصول إليها 500 قطعة تقريبا- ذخيرة للأسلحة المذكورة- ضعيفة نسبياً مساكن القرية.

محنائم- يهودية بحتة- 110 اشـــتراكيون على الطريق الرئيسي بين جسر بنات يعقوب والجاعونة في منتصف الطريق نفس الطريق المؤدي إلى الجاعونة- 70 قطعة فردية تقريباً- ذخيرة للأسلحة المذكورة- مساكن القرية.

بحرة الخيط- يسودها بالا- يهودية بحتة 260 يهود ملاكون شمالي خولانا مباشرة تبعد نصف كيلومتر- نفس الطريق المؤدية إلى خولانا- 100 قطعة فردية- للأسلحة المذكورة نفس وضعية حول- مساكن القرية.

بحرة الخيط- خولاتا- يهودية بحتة- 200 ملاكون على الحوله تبعد عن الطريق الرئيسي 5 كيلومتر شرقاً- يوجد طريق فرعية من شمال جسر بنات يعقوب يصل مباشرة لهذه المستعمرة- لا يوجد أي عقبة بينها وبين طريق الحوله- 200 قطعة مع قنابل ومتفجرات ورشاشات لا تتجاوز العشرين- ذخيرة للأسلحة- تحصيناتها فرعية شرقي البحر- أما من جهة الحوله فهي مكشوفة- مساكن القرية.

ملحق رقم (5)

منطقة طبرية

أ- طبريا

1- طبريا بلدة مختلطة.

2- سكانها العرب 4800- اليهود 7500 منهم ستون بالمائة اشتراكيون وأربعون بالمائة ملاكون.

3- مركز القضاء.

4- 50 بندقية سلاح للخفراء 150 خفير صهيوني سلاحه الفردي ما يقرب من أربعمائة وخمسين تومكن و20 إلى 30 مدفع هاون و2 إلى 3 رشاشات هوشكس و20 رشاش برن وكمية كبيرة من القنابل اليدوية والمتفجرات.

5- 1- مستودع مؤونة شمال حديثة البلدية 2- معمل النسيج قرب البلدة الجنوبي 3- مطحنة ومعمل ثلج 4- مولد كهرباء 5- ورشات للتصليح.

6- الطرق الرئيسية المؤدية للقضاء (انظر الخارطة).

7- إن وضعية الدفاع اليهودية في مركز طبريا قوي جداً بالنسبة للعرب نظراً لتسليح اليهود وإشراف أحبائهم على الحي العربي ومن الوجهة الشمالية الغربية والشمالية ولإحاطة المستعمرات بالمدينة.

8- أ- المركز الرئيسي لبوليس القضاء مخطط عدد أفراده ستون بريطانياً وعشرون عربياً و8 يهود مع 12 بوليس إضافي عربي و4 يهود ويقع في الحي الغربي من البلدة.

ب- مركز البوليس ثانوي في الطابق الأول من أوتيل أيدن عدد أفراده اثنا عشر يهودي.

ج- مركز بوليس ثانوي للمستعمرات اليهودية في قرية ساموئيل عدد أفراده خمسة.

د- محطة أكفا على طريق مقبرة الإسلام مخفر بوليس للمستعمرات عدد أفراده من 6 إلى 8 يهود.

منطقة طبرية

أ- طبريا

1- كفر حطين يهودية بحتة.

2- 250 اشتراكيون.

3- شمال غربي طبريا 4,200 كيلومتر.

4- 120 إلى 130 قطعة سلاح فردية أي بندقية وتمكن من 15 إلى 20 رشاش من 6 إلى 8 مدفع هاون وكمية من القنابل والمتفجرات.

5- مستعمرة زراعية.

6- على بعد كيلومتر ونصف من بناية البوليس في طبريا باتجاه الناصرة يوجد منعطف إلى اليمين يؤدي إلى المستعمرة من طريق معبدة.

7- بيوت المستعمرة منتشرة كشبه دائرة عليها أبراج ومحاطة بأسلاك شائكة، موقع استراتيجي ممتاز وهي.

8- الجيش لا يوجد.

منطقة طبرية

أ- طبريا

1- منسبا يهودية بحتة.

2- 48 اشتراكيون.

3- عربي طبريا 3,200 كيلومتر جنوبي الطريق.

4- 20 قطعة سلاح فردية بندقية وتومكن 3-4 رشاشات 2 مدفع هاون وكمية من القنابل.

5- يوجد في هذه المستعمرة مصانع تجارية للأقمشة والبضائع.

6- الطريق العام المؤدي إلى الناصرة وطريق فرعي يصل بها بكفر حطين.

7- يوجد أربعة أبراج للمراقبة وأسلاك شائكة ومركز للمخفر.

8- لا يوجد.

منطقة طبرية

أ- طبريا

1- كفر مار يهودية بحتة.

2- 227 اشتراكيون.

3- 11,800 كيلومتر شرقي طبريا المؤدي إلى روشبينا.

4- من 100 إلى 110 قطعة سلاح فردية بندقية وتمكن من 10-15 رشاشة من 4-5 مدافع هاون وكمية من القنابل والمتفجرات.

5- لا يوجد.

6- بالقرب من حجر الرطبة قبل قرية المجدل العربية لجهة طبريا يوجد سفح جبل تقطع المواصلات مع الشمال في حالة تدميره ولا يمكن إقامة طريق إضافي بأقل من 48 ساعة على شرط أن يقوم بهذا العمل عدد كبير من العمال أما الطريق إلى الجنوب فيبقى متصلاً عن طريق المغار عليبون والمغار عكا.

7- تقطع هذه المستعمرة بين وادي الرضية من الجنوب ووادي عابد من الشمال ويفصلان خط دفاع متين لهذه المستعمرة.

8- لا يوجد.

ملاحظة: إن سكان هذه المستعمرة شريو الأخلاق جداً ومدربون على حمل السلاح تدريبا متقناً ويوجد لديهم اتروكتورات ووسائل النقل كثيرة.