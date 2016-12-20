– December 20, 2016

ظاهرة هجرة الشباب بعد عام 2003 – ابتسام محمد العامري

اضحى الطموح العراقي ببناء دولة مدنية تحترم قيم المواطنة والولاء للوطن واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية هو السمة الغالبة في تفكير العراقيين عامة والشباب خاصة بعد العام 2003 بعد سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي الذي فرض قيودا على المواطن العراقي جعلته يخضع لقوانين وقواعد قاسية ضيقت عليه الحياة في وطن كان اشبه بالسجن بحيث لا يتمكن فيه من التعبير عن رأيه بحرية ، ولا يقوى في الوقت ذاته على مغادرته في احسن الظروف ، لكن هذا الطموح تحطم على صخرة الواقع المرير التي تجلت ابرز مظاهره بسيادة العقلية الطائفية – المذهبية في البلد والتي كان نتاجها العنف والتمييز والارهاب والنزوح وانتهاك حقوق الاقليات العرقية والدينية وتعرض بعضها للأبادة والتشريد والعودة الى نظام ما قبل الدولة ، والصراع على السلطة بين الاحزاب والكتل السياسية ، وحالة عدم الاستقرار السياسي والامني التي وصلت اعلى مدياتها في الفترة ما بين 2006 – 2007 وما بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش ، على اراضي واسعة في شمال ووسط البلاد ، وفقدان الثقة بالاجهزة الامنية التي اعتبر بعضهم انها تتحمل جزءا من مسؤولية التدهور الامني في البلاد ، والعوامل الاقتصادية المتمثلة بقلة فرص العمل والانتقائية والمحسوبية والمنسوبية في التوظيف والفقر والعوز المادي .

واقع جديد .. ولكن !!

ان ضبابية الصورة وقتامتها التي خلقها الواقع الجديد في العراق والتي كانت ابرز نتائجها تشظي المجتمع وانقسامه فد دفعت فئة مهمة منه وهم الشباب الى اعادة النظر في تفكيره واولوياته بسبب حالة الاحباط وعدم اليقين واليأس التي اصابته وتحولها من البقاء في العراق للمساهمة في بناءه والنهوض به وتغيير واقع الحياة فيه نحو الافضل الى التفكير بهجره والبحث عن وطن بديل يتسع لأحلامه وطموحاته ، لكن هناك فئة اخرى على النقيض من الاولى ما زالت رغبتها قائمة على المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد .

هجرتان وليس هجرة واحدة

يتميز العراق عن غيره من الدول بوجود نوعين من الهجرة هما الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية ، فبينما تتسم الاولى بكونها اختيارية يبحث فيها الشباب عن حياة افضل في دول اخرى بعد ان ضاقت عليهم سبل العيش في بلدهم ، تكون الاخرى اجبارية التهجير او النزوح بحكم تعرض الفرد او الجماعات الى خطر محدق بهم من قبل تنظيمات مسلحة يمكن ان تلحق الضرر به ، فيكون الهرب وسيلته الوحيدة للنجاة من الموت او الحرب ، وهذا ما حدث في العراق خلال المدة التي اعقبت الاحتلال الامريكي لاراضيه في العام 2003 وسيطرة تنظيم داعش على اجزاء واسعة من مناطقه في العام 2014 .

لا تخلو الهجرة من آثار سلبية عميقة حاليا ومستقبلا على العراق ، وهي تتنوع ما بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، فإفراغ البلد من طاقاته الشابة والكفوءة التي تعد الركن الاساسي لبناء المجتمع وتنميته سيؤدي الى تأثير غير ايجابي على نسيج العراق الاجتماعي الذي يتسم بالتعدد والتنوع ، واضعاف اواصر العلاقات الاجتماعية بين ابناءه ، واحتمالية تحول المجتمع الى مجتمع كهل بسبب عزوف الشباب عن الزواج بسبب الضغوط الحياتية والمعيشية على الرغم من ان العراق يعد حاليا من المجتمعات الفتية من حيث اتساع قاعدة الهرم السكاني ، اذ ارتفعت نسبة الخصوبة الكلية في العام 2011 الى معدل 4,6 طفل لكل امرأة ، وقد اشارت احصائيات وزارة التخطيط العراقية الى ان نسبة النساء في الفئة العمرية 15 -49 اي من هن في سن الانجاب بلغت 50,2 بالمئة من اجمالي النساء في العام 2011 وبلغت نسبة المتزوجات في الفئة ذاتها ما مقداره 62,3 بالمئة ? واضطرار الحكومات العراقية مستقبلا وبسبب تناقص قوة العمل المحلية الى الاستعاضة عنها بالكفاءات الوافدة ، وما يستتبعه ذلك من مشاكل جديدة تتعلق بالوافدين ، واستنزاف قدرات الدولة المالية ، وفقدان الشباب لهويتهم واجبارهم على ترك عاداتهم وتقاليدهم ومن ثم فقدانهم لفكرة الانتماء لوطنهم ، وتحطيم البنيان النفسي للمهجرين نتيجة لما يرافق طلبه للمعونة من المنظمات الانسانية الدولية والمحلية لسد رمق عائلته من اذلال ومهانة نفسية ومعنوية قبل ان تكون مادية .

نسبة عالية من الشباب

وتتعزز هذه الحقائق بالارقام ، فمن بين 200 الف عائلة عراقية هاجرت الى اوربا خلال العام 2015 و195 الف طلب لجوء عراقي مقدم الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة خلال العام 2015 شكل الشباب ما نسبته 33 بالمئة من مجموع المتقدمين للجوء ، فضلا عن هجرة 400 الف شخص بطرق غير شرعية شكل الشباب النسبة الاعظم منهم ، اما داخليا ، فقد شكلت نسبة من هم في سن العمل من المهجرين خلال العام 2014 ما نسبته 54,4 بالمئة من الذكور والاناث شكل العرب النسبة الاكبر منهم بواقع 73,8 بالمئة .

خيارات واجراءات

ان الحكومة العراقية مدعوة الى ايجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة التي تركت انعكاسات سلبية على البلد من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات ، وتنفيذ حزمة من الاصلاحات والاجراءات في اطار التخطيط الاستراتيجي المستقبلي للبلد مثل:

وضع برامج حكومية بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية خاصة منظمات المجتمع المدني ومنظمات الامم المتحدة الفرعية من اجل اعادة دمج المهاجرين في المجتمع .

تحسين ظروف الشباب المعيشية من خلال ايجاد فرص عمل لهم عبر دعم المشاريع التشغيلية الصغيرة للقضاء على البطالة التي وصلت الى 8 بالمئة حسب احصاءات العام 2011 بواقع 7 بالمئة للرجال و13 بالمئة للنساء ومن ثم تعزيز مشاركتهم في عملية التنمية .

تنمية مهارات الشباب القيادية واستثمار طاقاتهم وفسح المجال امامهم من اجل احداث التغيير الايجابي لصالح بلدهم فضلا عن السماح لهم بالمشاركة في رسم سياسته بما ينسجم وتطلعاتهم .

ادخال الشباب من الفقراء وذوي الدخل المحدود في دورات تأهيلية لتطوير قابلياتهم وبناء قدراتهم العلمية والثقافية وتشجيع انخراطهم في نشاطات المجتمع المدني وقبول الاخر مهما اختلف معهم في الدين والمذهب .

تشجيع المهجرين الشباب على المشاركة في اعادة اعمار مناطقهم والحفاظ على ثقافتهم وتراثهم .

ضرورة تحسين اوضاع مخيمات النازحين التي تفتقر الى ابسط مستلزمات الحياة .

درج اسماء الشباب من هم في سن العمل ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل الخاصة بالنازحين .

تعويض المهجرين قسرا من قبل الحكومة جراء خسارتهم لممتلكاتهم ومصالحهم .

اقامة مراكز تعتمد برامج خاصة لمعالجة الصدمات النفسية التي تعرض لها الشباب نتيجة الاضطهاد والمشاكل التي عانوا منها .

العمل على اعادة الثقة بالأجراءات الحكومية من خلال دعم مشاركة الشباب في مجال صنع القرار السياسي والاجتماعي .

وضع برامج حكومية لمعالجة التمييز ضد الشباب .

وضع اطار قانوني وتشريعي لمكافحة التمييز ضد الاقليات القومية والدينية وحماية حقوقها لاسيما فئة الشباب منهم .

وضع نظام ادارة متكامل لمراقبة الحدود بالتعاون مع الدول المجاورة للعراق من اجل وضع حد لعمليات التهريب المتواصلة للشباب والعوائل خاصة مع تركيا .

كل تلك الخطوات هي من اجل ابعاد فكرة الهجرة عن تفكير الشباب من خلال اعتماد اجراءات تدرجية وعلى مدى مراحل زمنية متعاقبة من اجل التخفيف من تأثير هذه الظاهرة التي اذا ما استمرت دون ايجاد حلول لها فأنها ستحفر اخاديدا وندبا عميقة في جسد المجتمع العراقي .

التخطيط المستقبلي للهجرة

ان الهجرة يجب ان تشكل ركنا اساسيا من اركان التخطيط المستقبلي للحكومتين المركزية والاقليمية في العراق على حد سواء وكذلك لحكومات الدول الاجنبية التي من مصلحتها التعاون مع العراق في هذا الجانب خاصة بعد ان بدأت تعاني من الهجرة ومن صعوبات ادماج المهاجرين في مجتمعاتها نتيجة المشاكل الكثيرة التي برزت في الفترة لا سيما ما يتعلق منها بقضايا الارهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة من اجل وضع حلول فعالة وسياسات ناجعة لمعالجة هذه الظاهرة التي بدأت تتفاقم آثارها السلبية بمرور الايام على كل من العراق وهذه الدول .