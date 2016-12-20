– December 20, 2016

الحماية القانونية لحقوق أطراف الدعوى الجزائية – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

القوانين في كل دولة ، ابتداءً من الدستور الذي هو (ابو القوانين) ، تعتني بحماية حقوق الانسان …. لان الوظيفة الاساسية للقانون هي (تأمين التعايش السلمي في المجتمع البشري ، او بعبارة اخرى تحقيق الانسجام بين نشاطات اعضاء المجتمع . فهو اساس النظام الاجتماعي ووسيلة بقائه وارتقائه) . فالقانون الدستوري يعتني بالحريات العامة وحقوق وواجبات المواطنين . والقانون الاداري يهتم بتنظيم نشاط الادارة العامة بما يمنع تعسفها في التعامل مع الافراد …. سواء أكانوا من الموظفين او العمال . والقانون الدولي له فرع خاص بقضايا حقوق الانسان ، هو القانون الدولي الانساني ، وله عناية متميزة بحماية حقوق المدنيين في المنازعات المسلحة ، وبحقوق الاقليات او حقوق الطفل … الخ .

والقانون المدني ينظم التزامات الانسان وحقوقه المدنية والمالية .

والقانون التجاري ينظم ممارسة حقوق الانسان في الاعمال التجارية .

وقوانين الاحوال الشخصية تحمي حقوق الانسان الاسرية والشخصية …

اما اكثر القوانين فاعلية في حماية حقوق الانسان فهو (القانون الجنائي) الذي يتكون من :-

قانون العقوبات .

قانون اصول المحاكمات الجزائية (الاجراءات الجنائية). وهو الذي يعتني بوجه خاص ببيان ما يعد من الافعال او الامتناعات (جرائم) ويحدد مقدار العقوبة او التدبير الذي يفرض على مرتكبيها ….. وكل انتهاك لحقوق الانسان يكون في الغالب جريمة يقرر قانون العقوبات عقاباً عليها سواء تلك التي تمس حياة الانسان او سلامة بدنه او تمس حرية الانسان وحرمته او تمس ممتلكاته ….

كما يعتني بالاجراءات الواجبة الاتباع في التحري عن الجرائم وجمع الادلة وفي التحقيق الابتدائي والمحاكمة ، بما يؤمن ضمان عدم انتهاك الحريات العامة او الحقوق الانسانية في السعي لتحقيق العدالة و حماية امن الدولة والنظام العام .. و الدعاوى امام القضاء قد تأخذ صيغة (الدعوى المدنية) امام محكم البداءة او (الدعوى الشرعية) امام محاكم الاحوال الشخصية ، او (الدعوى الادارية) امام المحاكم الادارية ، فان اخطر اجراءات التقاضي هي (الدعوى الجزائية) التي تحرك بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى مركز الشرطة او قاضي التحقيق تمهيداً للمحاكمة ، فانها (اي الدعوى الجزائية) تمر بثلاث مراحل هي :-

مرحلة جمع الاستدلالات التي غالباً ما يقوم بها اعضاء الضبط القضائي وبخاصة الشرطة .

مرحلة التحقيق الابتدائي التي يقوم بها عادة قضاة التحقيق ويعاونهم المحققون العدليون .

مرحلة المحاكمة (التحقيق النهائي) التي يقوم بها القضاة في محاكم الجنايات او محاكم الجنح …

ولان اطراف كل دعوى جزائية هي :-

القائم بالتحقيق (قاضي او محقق ، او مأمور ضبط قضائي ومنهم الشرطة وموظفي البلدية وغيرهم المخولين بسلطة تحقيقية) .

الخصوم في الدعوى (المجني عليه ، المتضرر من الجريمة ، المتهم) .

الاطراف الاخرى وهم :- • ممثل الادعاء العام

المحامون

الخبراء

الشهود

لذلك سنتناول الحماية القانونية لحقوق الانسان من خلال بيان التزامات وحقوق اطراف الدعوى الجزائية ….. وكما يلي :-

اولاً // بخصوص ضمانات حقوق الانسان بالنسبة للقائمين بالتحقيق والمدعين العامين ، يجب الالتزام بـ (قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القانون) ، الصادرة عن الامم المتحدة والمؤيدة عراقياً وهي:- • خدمة المجتمع وحماية جميع الاشخاص من الاعمال غير القانونية .

احترام الكرامة الانسانية وحمايتها والمحافظة على حقوق الانسان لكل الاشخاص وتوطيدها .

الامتناع عن استعمال القوة الا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لاداء واجباتهم .

المحافظة على سرية ما في حوزتهم من امور ذات طبيعة سرية الا بناء على مقتضيات اداء الواجب او لما تتطلبه العدالة .

الامتناع عن اي عمل من اعمال التعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية .

كفالة الحماية التامة لصحة الاشخاص المحتجزين لديهم ….

الامتناع عن اي فعل من افعال إفساد الذمة .

احترام القانون وهذه المدونة .

ثانياً // بالنسبة لاطراف الدعوى

فمن حقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة كما وردت في (المبادئ الاساسية لتوفير العدالة لضحايا الاجرام واساءة استعمال السلطة) ، المتفق عليها عالمياً ، فهي :-

معاملتهم برأفة واحترام لكرامتهم .

الانصاف الفوري وفق القانون .

التعريف بحقوقهم في التماس الانصاف .

تسهيل استرضاء الضحايا وانصافهم باستعمال اليات غير رسمية لحل المنازعات بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لتسوية النزاعات

ان يدفع المجرمون او المسؤولون عن تصرفاتهم تعويضاً عادلاً للضحايا او اسرهم او معيليهم .

حين لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم او من مصادر اخرى ينبغي للدول ان تسعى الى تقديم تعويض مالي الى الضحايا واسر المتوفين او القاصرين .

ان يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية ونفسية وطنية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية .

ومن حقوق المتهم :-

احترام قرنية البراءة ، اي ان المتهم طيلة فترة التحقيق والمحاكمة يجب ان يعامل على انه برئ حتى تثبت ادانته بمحاكمة قانونية يتاح له فيها حق الدفاع عن نفسه اصالة او وكالة .

حق الصمت .

حق مناقشة الشهود والخبراء .

حق عدم تأخير الاجراءات .

الامانة في اجراءات التحري وضبط المواد .

المعاملة اللاانسانية وتجنب التعذيب والمعاملة القاسية او اللاانسانية .

حق الدفاع عن نفسه اصالة او وكالة .

حق اطلاق السراح بكفالة او بضمان تعهد شخصي .

حق التظلم من قرارات سلطات التحقيق او المحاكمة .

ثالثاً // ومن حقوق المحامي

القدرة على اداء جميع وظائفه بدون تخويف او اعاقة او مضايقة او تدخل غير لائق . • القدرة من مقابلة موكله والتشاور معه بحرية .

عدم تعريضه او التهديد بتعريضه للملاحقة القانونية نتيجة قيامه بعمل يتفق مع واجبات ومعايير واداب مهنة المحاماة .

حماية امنه الشخصي عند تعرضه للخطر من جراء اداء وظيفته .

لا يؤخذ المحامي بجريرة تصرفات موكله .

التمتع بالحصانة المدنية والجنائية فيما يدلي به بنية حسنة في مرافعاته المكتوبة او الشفوية او لدى مثولهم امام محكمة او جهة مخولة بسلطة قضائية

الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق التي لها صلة بالدعوى المقامة ضد موكله .

ضمان سرية اتصالاته ومشــــــــــاوراته مع موكله باطار ممــــارسته مهنة المحاماة .

حق تقاضي الاجر المناسب وفق ما يحدده القانون.

حق رفض التوكل في اية دعوى مقامة على اي شخص ، الا اذا انتدبته محكمة مختصة.

رابعاً // ومن حقوق الخبراء امام المحاكم

حق التنحي او الاعتذار عن الخبرة لعذر مشروع تقبله المحكمة .

حق تقاضي اجرة الخبرة ومصاريفها .

حق الرد على الشكاوي والطعن بالقرارات التي تحرك او تصدر ضده .

الحماية القانونية الجنائية بصفته مكلف بخدمة عامة .

حق الحصول على المعاونة اللازمة لاداء واجباته . • حق ممارسة سلطة الضبط القضائي في حدود ما خولته القوانين الخاصة ومنها دعوة الخصوم للحضور امامه في الزمان والمكان المحددين بتبليغ رسمي ….. للمزيد من التفاصيل مراجعة دراسات عبدالوهاب الرزاق التحافي:-

آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك المهني – جريدة الزمان – صفحة 15يوم 8/8/2015

متى يستحق المتهم الموقوف تعويضاً – جريدة الزمان – صفحة 15 يوم 8/2/2010

ضمانات العدالة في التحقيق الجنائي – جريدة الزمان – صفحة 7 يوم 3/12/2009

{ لوء شرطة متقاعد

ماجستير قانون

ماجستير علوم شرطة