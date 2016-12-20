– December 20, 2016

الإعلام الحر ودور البصيرة الإعلامية – زينة ماجد حميد

نعيش ومنذ مدة طويلة حربا نفسية واعلامية كبيرة وخطورتها تزداد يوما بعد يوم وللأسف ساعدت كل الظروف المحيطة بأوضاع العراق لاستقبال هذه الحرب ولم نعد نفهم اين هي الحقيقة ؟ وهذا العملُ احترافُ ?أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ? (75) سورة البقرة.

ولماذا اصبح العثور عليها في الاخبار في الكتب في وسائل الاعلام صعبا لدرجة كبيرة ؟ يحتاج كل مواطن ان يصنع لنفسه جهاز تحكم خاص يحدد فيه وجهته ليخرج نفسه من كل الطوائف والنزاعات والحروب الاعلامية ليدرك اين هي الحقيقة .

ودورالبصيرة الاعلامية في هذه المرحلة توجيه المواطنين الى ضرورة التوحد في اتخاذ القرار وضرورة التكاتف جيشا وشعبا قلبا وقالبا كلنا عراقيون نحب هذا الوطن وننتمي اليه ونقف صفا واحدا في حربنا ضد الارهاب والجيش لن يكون منتصرا الا بوحدة ابناء شعبه ووعيهم باهمية هذا الدور الذي يلعبه الاعلام في التفريق بينهم وكيف يجب التصدي له بكل شجاعة .

ان حرب الاعلام اخطر من حرب داعش واذا لم تكن هناك وقفة لمواجهتها كخطر(التنـــكير،اوالتهويل والتضخيم ،وقلب الصورة) سيزداد الوضع سوءا ً اكثر مما هو عليه الان.

ونحن اليوم نقف وقفة واحدة مع جيشنا وشعبنا في حربه لتحرير الموصل الحدباء من داعش وندعو الله ان يتوج فرحتنا بالنصر القريب ان شاء الله.