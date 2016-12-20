– December 20, 2016

إغتيال السفير له فوائد عديدة – لؤي الشقاقي

اغتيال السفير الروسي قد لايعدو عن كونه ردة فعل تجاه الدور الروسي في قصف حلب وقتل اهلها , ولكنه قد يحمل الكثير من التفاصيل التي يجب الوقف عندها طويلاً ودراستها بعين الدقة والتمحيص .

الحكومة التركية على ما اعتقد هي الرابح الاكبر من عملية الاغتيال تلك لعديد من الاسباب , لا نقول انها هي من دبرت العملية لان هذا كلام غير معقول ولا من المنطق لكنها ستربح الكثير من هذه العملية .

نبدأ من تأثير هذه العملية على الشان الداخلي التركي , حيث ان الشارع التركي بأكمله يغلي بسبب الهجمات الارهابية الاخيرة التي يلقى بها على كاهل حزب العمل الكردستاني ويطالب حكومته باجراءات حازمة تجاه اعضاء حزب (pkk) وهذه العملية ستشغل الشارع لفترة وتجذب انظارة , وسيتوزع رأيه بين معارض للعملية خوفاً من تضرر العلاقات الروسية التركية وبين مؤيد للعملية تعاطفاً مع اهالي حلب , ولا ننسى ان الحكومة يمكن ان توحي بان هذه العملية امتداد لعمليات حزب العمال وهي بذلك ستكسب تعاطف دولي وخصوصاً روسيا الحليف الاهم حالياً . المؤشرات الاولية تُظهر ان منفذ العملية كان موضع شك بانتمائه للدولة الموازية او الكيان الموازي (جماعة فتح الله غولن) وقد تعرض للاستجواب قبل اقل من سنة نتيجة الاشتباه به , وهذه العملية ستظهر ان الحكومة التركية محقة في محاربتها لاعضاء هذه الجماعة خصوصاً انها تتخذ من امريكا منطلق لأفكار وأراء زعيمها , والهدف من العملية كان ضرب العلاقة الروسية التركية , وبذا تكون للحكومة مبررات لما قامت به من عمليات اعتقال وعزل واحتجاز لاعضاء هذه الجماعة , وستكسب تعاطف دولي ضد هذه الجماعة بأستثناء امريكا طبعاً , وهذه العملية ستعزز موقف الحكومة التركية الراغب في غربلة القوات الامنية وتصفيتها من اي شائبه وتظهر صواب رأيها في تلك الجماعة وصواب قرارها في ملاحقة افرادها داخل مؤسسات الدولة والمجتمع التركي ككل خصوصا ان المنفذ قد دخل بهويه الشرطة وفي غير اوقات عمله . جزء كبير من الشارع التركي متعاطف مع ما يجري في حلب من قتل وتدمير , ويطالب الحكومة التركية بأتخاذ اجراءات تجاه هذه الاعمال الاجرامية ويحمل الحكومة سقوط حلب بأيدي النظام , هذه العملية ستحجم وتقنن من الانتقادات تلك وستنقل موقف الحكومة التركية من جاني الى مجني عليه .

نأتي على تاثير هذه العملية على الشأن الخارجي التركي , ستزيد هذه العملية من التقارب الروسي التركي حيث ان تركيا لاتريد خسارة هذه العلاقات ولا روسيا ايضا , وروسيا لا تريد الظهور بأنها يمكن ان تهتز او تتاثر بسبب ازمة او مقتل شخصية دبلوماسية او سياسية نتيجة لسياساتها في حلب وكل المنطقة , وتركيا لا تريد نقل معركة حلب الى الداخل التركي ولن تقبل بان تكون ساحة لتصفية الحسابات كما في العراق وسوريا واليمن . سيكون موقف الحكومة التركية قوي تجاه مطالبتها امريكا لتسليم فتح الله غولن وستكسب تعاطف دولي سيضغط على امريكا من اجل حسم هذا الملف , مما سيدفع امريكا الى زيادة التقارب مع تركيا أولاً لعدم السماح لروسيا بالتمدد على حسابها خصوصا مع حليف مهم مثل تركيا , وثانيا لأظهار روسيا بموقف حرج في حلب خصوصاً وسوريا عموماً , وثالثاً لدفع شبه اي دور لامريكا في العملية وايضاً انها لا تتبنى ولا تدعم اي موقف يصدر من جماعة فتح الله . هذه العملية ستظهر صواب رأي تركيا في وجوب حسم موضوع حلب وسوريا قبل ان تتطور الامور وتتفاقم الازمة وتنتشر العمليات الانتقامية ويتسع نطاقها ليشمل دولاً اوربية وروسيا , وتدفع روسيا الى تخفيف دعمها للنظام السوري كما حصل قبل ايام في مجلس الامن .

الحكومة التركية ليس لها دخل في عملية الاغتيال لكنها ستستفيد كثيراً منها .