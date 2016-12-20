– December 20, 2016

إستفتاءات تحت الطلب – ماجد الكعبي

من حين لآخر تطالعنا بعض المؤسسات التي لانستطيع تحديد هويتها الإعتبارية ، أهي مؤسسات صحفية مستقلة أو واجهات إعلامية وراءها ما وراءها ، أو هي مؤسسات فردية أو حزبية أو .. أو !! وتكثر الإسفهامات في الذهن مما يستدعي الحيرة ..!!

بداية هذه الاستفتاءات كالإستفتاء الأخير الذي أثار إستغرابي والذي تبنته احدى المؤسسات وموضوعه كُتاب الأعمدة في الصحافة العراقية ، إختزل الصحافة العراقية بصحافة ما بعد الإحتلال ، وهذا أولاً يستدعي إستغرابي لأن هناك عددا كبيرا من الزملاء كانوا يمارسون هذا الفن الكتابي في الصحافة العراقية قبل الإحتلال وفيهم أسماء صحفية لامعة لاتدانيها الأسماء الإعتباطية التي اختارها احدى المؤسسات ! فالقراء لاينسون صادق الأزدي وسلام خياط وجهينة وغيرهم من الأسماء الصحفية اللامعة ، فهل يحقق لها أن تتجاوز تلك الأسماء لتختزل الأمر بصحفيين بعضهم ليست لهم إلا شهرة المنصب لا أكثر ..؟؟ ( مع احترامي لبقية الأسماء ) وهناك أسماء صحفية لامعة تكتب العمود الصحفي كـ(فاتح عبد السلام ، واحمد عبد المجيد ، وعبد المنعم الاعسم ، ورباح آل جعفر وأخوه منذر آل جعفر ، وطالب سعدون ، ومفيد بدر عبد الله ، وعدنان حسين وغيرهم من كُتاب العمود الصحفي الناجح ..!! وأما أنا (ماجد الكعبي ) فلست كاتبا للعمود الصحفي إنما أنا كاتب صادق فقط .

يبدو لي أن قائمة الأسماء المختارة أُختيرت إعتباطاً وعلى بعضها طابع العلاقات الشخصية وهو لايتوازن مع إسم الموازين الذي إختارته المؤسسة الراعية للاستفتاء اللهم إلا إذا كانت موازين مقلوبة كبقية الموازين السائدة في بلدنا ..!!

أقول : من فمك أدينك حيث كتب احد المشاركين في الاستفتاء ( ذا تحبني صوتلي رقمي كذا …!! ) (وكتب مشارك أخر في الاستفتاء جملا طغى عليها الاستعطاف واستجداء الاصوات بطريقة مختلفة !! ) وكلنا نعلم أن الصحافة رسالة وهؤلاء بأسلوبهم هذا حولوها إلى اســتعراضات ومصالح شخصية ، وأنت أيها المعني ككاتب وصحفي المفروض كتابتك هي التي تقيمك وليس مديح الآخرين اكتب بصدق وبموضوعية فأنت تتفوق . ولا اعتقد يلومني احد إن قلت : هذه الاستفتاءات كطنين الذباب لا أكثـــــــر .

كان على هذه المؤسسة الراعية للإستفتاء إذا كانت حيادية وموضوعية أن تكون أكثر موضوعية وتبتعد عن التزلف لشخصيات معينة إذا كانت تريد أن تكون مؤسسة لها شخصيتها المستقلة أما الإنسياق وراء التزلف والتملق فلن يكون أكثر من أن تكون الموازين بلا موازين وذلك شأن مؤلم وشجنٌ مُكْرب !!