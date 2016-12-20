– December 20, 2016

لجان شكلت ثم اختفت – سامي الزبيدي

كثيرةُ هي اللجان التي شكلها مجلس النواب أو شكلتها الحكومة للتحقيق في قضايا عديدة ومهمة تتعلق بأمن الوطن والمواطنين وبسيادة الوطن وبجرائم كبرى ارتكبت بحق الشعب وبقضايا فساد مالي وأداري وسرقات كبرى لأموال الشعب وثروات الوطن لكن تحقيقات هذه اللجان ونتائج عملها وقراراتها طمست ولم يعرف أبناء شعبنا شيئا عنها ولم يتخذ القضاء أي إجراءات بصددها رغم أهميتها لأنها تتعلق بأمن الوطن وسيادته وبأرواح الأبرياء من أبناء هذا الشعب المظلوم وبممتلكات المواطنين والممتلكات العامة وأموال الدولة ورغم الشبهات الكبيرة حول مرتكبيها أو من ساعد أو مهد الأرضية لتنفيذها وعلى سبيل المثال شكلت لجنة للتحقيق في تهريب سجناء خطرين من التنظيمات المسلحة التي ارتكبت العديد من جرائم القتل والعديد من عمليات التفجير بالعجلات المفخخة من سجون التاجي وأبي غريب وسجن القصور الرئاسية في البصرة ولم يعرف المتسبب فيها ولم يحاسبوا كما لم يعرف مصير اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق عن التفجيرات الكبرى الدامية التي حصلت في بغداد والمحافظات وراح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى بالإضافة الى تدمير الممتلكات العامة والخاصة ومنها تفجير وزارة الخارجية وتفجير منطقة الصدرية وتفجيرات الكرادة وبغداد الجديدة وتفجير سيطرة الحلة وتفجير المساجد في ديالى وغيرها من التفجيرات الإجرامية التي لن ولم ينسها العراقيون لفظاعتها ووحشيتها وكثرة الشهداء والجرحى فيها .

وهناك لجان شكلت للتحقيق عن عمليات الاغتيالات العديدة التي طالت أكاديميين ورجال دين وسياسيين وأطباء واختفت نتائجها ,وهناك لجان تحقيقيه أخرى شكلت للتحقيق في سرقات كبرى لأموال الشعب ولمشاريع وهمية صرفت عليها مليارات الدولارات ولم ينجز منها أي شئ ولعمليات سرقة النفط من أنابيب النفط في البصرة ومن موانئها ولم يعرف الشعب حتى الآن نتائج هذه اللجان.

ومن اللجان المهمة التي شكلها مجلس النواب والتي تتعلق بسيادة الوطن وأمنه وأمن مواطنيه عندما خان العديد من السياسيين والقادة العسكريين وطنهم وشعبهم وسلموا الموصل خلال ساعات وبعدها محافظات أخرى لداعش دون قتال لترتكب هذه الزمر الإرهابية أبشع الجرائم بحق أبناء قواتنا المسلحة وأبناء شعبنا من مختلف الأديان والقوميات والمذاهب ولتستولي على الأسلحة المختلفة والمعدات والآليات لفرق الجيش والشرطة قدرت أثمانها بعشرات المليارات من الدولارات من أموال الشعب العراقي ولتدمر داعش المدن والآثار والمساجد والكنائس وتستبح الأرض والعرض وتقتل الأبرياء بأساليب وحشية كحرقهم وهم أحياء وإغراقهم أو تفجيرهم أو ذبحهم وسبي النساء وبيعهن في سوق النخاسة واغتصابهن وقتل شهداء سبايكر وسرقة نفط العراق وغيرها من الجرائم التي هزت الضمير العالمي لكنها لم تهز ضمائر بعض السياسيين فاخفوا نتائج لجنة التحقيق في سقوط الموصل رغم وصولها الى القضاء ولم يعرف العراقيين من هم المسببين الرئيسيين فيها وأسباب حدوثها .

هذه بعـــــــض اللجان التي تم تشكيلها وأخفيت نتائجها لأسباب سياسيــــــــة أو لدفع رشا كبيرة أو لحماية سياسيين ومسؤولين كبار وصغار ولحد الآن لا مجلس النواب ولا الحكومة ولا القضاء يستطيعــــــون اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية العادلة بحق مرتكبي هذه الجرائم الكبرى التي كادت أن تعصف بالبلاد وتوصله الى طريق مجهول وهاوية ومستقبل مجهول سحيقة , والآن نحن نناشد الحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى لاضهار نتائج هذه اللجان وإحالة المتورطين فيها للقضاء العادل وليس المسيس لينالوا عقابهم المستحق جراء ما ارتكبوه بحق وطنهم وشعبهم من جرائم كبرى.