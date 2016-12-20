– December 20, 2016

منهج في آية واحدة- محمدكاظم البكاء

قال تعالى :” وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عليه الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً [الفرقان : 32]”

إنّ هذه الآية الكريمة تلقي الضوء على منهج في دراسة القرآن الكريم إذا ما استطعنا أن نتدبّر معناها الذي يتحدث عن (نظرية النص) التي شاعت في الخمسينيات من هذا القرن وهي التي تلتقي المنهج الذي انتهجه بعض القدامى من قبل؛ فقد اتخذه عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم التي تحدّث عنها في مصنـــفه ( دلائل الإعجاز) ، وهو وإن لم يصرّح بكلمة ( النص) استخدم نصوصا متكاملة في شرح نظريته ، قال عبـــــد القاهر الجرجاني في ( دلائل الإعجاز 94 ) : ” وهل تشك إذ فكّرت في قوله تعالى : ( وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَ يَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (هود:44) فتجلّى لك منها الإعجاز . . . لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض . . . وأنّ الفضل تناتج ما بينها ، وحصل من مجموعها “؛ فهذا الترابط ، ونتاج المجموع يعني به الجرجاني تعريف النص والكلام على خصائصه .

والنص مجموعة الآيات التي تتوحد في معنى معيّن ؛ وقد يكون النص آية واحدة ، فقد نزّل القرآن الكريم مفرّقا في ثلاثة وعشرين عاما ، فنالت الكافرين شبهة عدم نزوله جملة واحدة ، قال الله تعالى ” وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً [الفرقان : 32]” ،

وقد كان الردّ يتضمن أنّه (كذلك) نزّل مفرّقا لنثبت به فؤاد الرسول العظيم (ص) ، ثم جعل في أرتال، و الرَّتَلُ لغة : جماعةُ من الخيل أو الجند يتبع بعضها أثر بعض ، والجمع : أرتال ؛ فالقرآن الكريم نزّل مفرّقا وجعله الله تعالى مرتّلا ؛إذ كان الرسول العظيم (ص) عندما يتلقى الآية يأمر بوضعها بأمر توقيفي في الموضع الذي يتسق بها مع غيرها في رتل معيّن ،

وذلك هو النص اصطلاحا ؛ وإنّ توخي النصوص هو سبب اجتماع الآيات المكية والآيات المدنية في بعض السور ؛ ويعزّز هذا المعنى للترتيل ما أثر عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال:” الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ” ، والوقوف يعني القطع في مقابل الائتناف ، وهو يقع في الآيات وفي نهاية النصوص أيضا ؛ وليس معنى الترتيل التجويد كما شاع خطأ ؛ فهل يصحّ أن يكون قوله تعالى : “ورَتَّلْنَاهُ ” بمعنى : وحَافَظَنا عَلَى إِخْرَاجِ الحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا مَعَ تَنْغِيمٍ وَتَجْوِيدٍ ، ونسند التجويد حينئذ لله سبحانه وتعالى عمّا يصفون .

إنّ التصنيف الموضوعي للقرآن الكريم على وفق نظرية النص يلقي الضوء على تفسيره وفهمه بدلالة السياق في النص ذاته أو فيما بين النصوص؛ فأنت لا تعلم أنّ قوله تعالى مثلا :” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ .. [البقرة : 233] “

أنّ الجملة إنشائية بمعنى(ليرضعْنَ) ، ولا تعلم أنّ (الوالدات المرضعات) في الآية يراد بهنّ (الوالدات المرضعات المطلقات) خاصة إلا بلحاظ النص الذي فيه “وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ..[البقرة : 232]” ، ونكتشف أنّ (آية التطهير) مثلا وضعت في نص يتكامل بها ويفسّرها فهي ليست مقحمة كما توهموا، واختلفوا في حكم المسح للأرجل ووجوب الإفطار للمسافر والمريض مثلا ؛ لأنّهم لم يتدبّروا النصوص التي وردت فيها.

ومن أهم ما تقدمه لنا نظرية النص في دراسة القرآن الكريم هو (الإعجاز المنهجي) للقرآن الكريم الذي يتضح به ترابط الآيات في نصوص متكاملة مترابطة ، وهي التي نزلت متفرقة في ثلاثة وعشرين عاما ، فهو بناء فكري يتجلى به الإعجاز الذي يتحدى غير العرب الذين أعجزهم بما عرفوه من البلاغة والبيان . ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد.