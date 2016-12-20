– December 20, 2016

لا يجوز التصرف بالأموال المحجوزة للمتهم – طارق حرب

نشرت بعض صــــحف يوم 2016/12/20 كتابا من احدى الوزارات يتضمن تعميما على الدوائر التابعة لها موضوعه حجز اموال بعض المتهمين الهاربين وقد تضمن هذا الكتاب ان لا يجوز التصرف بهذه الاموال الا بناء على موافقة هذه الوزارة والصحيح في ذلك انه ليس للوزارة او سواها حق التصرف في اموال المتهم الهارب ذلك ان القانون لم يخول هذه الوزارة او غيرها من الوزارات او اية جهة اخرى رئاسية او حكومية او قطاع خاص حق التصرف بالاموال العائدة للمتهم الهارب الا بموافقة الجهة التي اصدرت الحجز وهي هنا الجهة القضائية اي قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية المختصة فهي صاحبة الاختصاص والسلطة والصلاحية في وضع الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب ولها الغاء قرار الحجز علما ان التصرف بهذه الاموال بعد حجزها لا يجوز حتى ولو كان التصرف من مالك هذه الاموال ذلك ان المادة (439) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 قررت انه يعد في حكم السرقة اختلاس المنقول المحجوز عليه قضائيا و اداريا والمال الموضوع تحت القضاء باي وجه وان كان الاختلاس قد وقع من مالك المال وهكذا فان التصرف باموال المتهم الهارب المحجوز قضائيا يعتبر سرقة من الوجه القانوني سواء كان المتصرف مالك المال او شخص اخر او اية جهة اخرى كقيام موظف حكومي او غير حكومي بالتصرف بالاموال المحجوزة ويعاقب من تصرف بالاموال بالعقوبة المقررة قانونا للسرقة وبصرف النظر عن شكل هذه الاموال سواء كانت منقولة كالسيارات او الحساب في المصارف او الاثاث او كانت عقارا كالدور والمنشآت والبساتين وسوى ذلك من الاموال سواء كان المتصرف موظفا حكوميا كموظف التسجيل العقاري او الموظف في المصرف او المسؤول في سجلات المرور وهكذا ذلك ان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) في سنة 1971 خصص المادتين (121) و(122)

لحجز اموال المتهم الهارب كاجراء يقصد به دفع المتهم الهارب الى تسليم نفسه ولاجل تفويت الفرصة على هذا المتهم من تهريب الاموال وقد منحت هذه المواد قاضــــــــــي التحقيق والمحكمة الجزائية اصدار قرار حجز اموال المتهـــــــــم الهارب المنقــــــــــــــــولة وغير المنقولة اذا صدر امر بالقبض عليه ويبقى الحجز قائما طالما يبقى المتهم الهارب لم يسلم نفسه ولم يتم القبض عليــــــــــــه ولم يتوف فاذا سلم المتهم الهارب نفسه او تم القبض عليه فان للقاضي او المحكمة الاستمرار بالحجز او رفع الحجز ولحين حســــــــم الدعوى النهائي او صدور حكم واكتسابه الدرجة القطعية.

وختاما نقول ان هذا الاجراء يرافقه في اغلب الاوال قرار منع المتهم الهارب من السفر حيث تلتزم جميع الجهات وخاصة المنافذ الحكومي بمنع المتهم من السفر لكن في جميع الاحوال فان رفع الحجز عن الاموال ورفع قرار منع السفر متروك للجهة التي اصدرته وهي قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية .