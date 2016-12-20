– December 20, 2016

العبادي يوافق على مشاركة الحشد في إستعادة تلعفر وخبراء لـ (الزمان) :

دعم التحالف الدولي ليس بالمستوى والتقارير الخارجية مغلوطة

بغداد ـ علي الموسوي

تستعد قوات الحشد الشعبي للمشاركة في تحرير قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى بعد ان وافق رئيس الوزراء حيدر العبادي على مشاركة ثلاثة افواج من الحشد في المعركة ، وقتل الحشد داعشيين اثنين غرب تلعفر بعد التسلل لعمق منطقة العدو.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد ضمن قيادة محور الشمال فوج المغاوير كتيبة القنص نفذت تسللا ناجحا في عمق العدو شمال قرية الشريعة غرب تلعفر ما اسفر عن قتل عنصرين من داعش وعادت القوة الى قواعدها سالمة بعد تنفيذ الواجب بسلام).وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان امس ان (أبطال الفوج الأول في شرطة نينوى القوا القبض على ثلاثة اشخاص يعملون في إستخبارات داعش داخل أحد الدور السكنية في منطقة كوكجلي).مبينا ان (العملية تمت بناء على معلومات إستخبارية).وأعلن المتحدث باسم كتائب رساليون التابعة للحشد الشعبي محمد القطراني في تصريح امس أن (العبادي قرر مشاركة 3 من فصائل الحشد الشعبي في عملية تحرير مدينة تلعفر بالاشتراك مع قوات الشرطة الاتحادية وقطعات الجيش).ولفت القطراني في تصريح اذاعي امس الى إن (قوات الحشد وبعد أن طوت الصفحة الخامسة من عمليات تحرير مدينة الموصل من المحور الغربي وغلق طرق الإمداد لتنظيم داعش من الحدود السورية، فإنها تستعد لاقتحام مدينة تلعفر برفقة قوات الشرطة الاتحادية والجيش).مشيرا إلى أن (معارك حرب الشوارع التي خاضتها قوات الحشد في عمليات قادمون يانينوى والدور الذي لعبته الفرق الهندسية التابعة لها والتي نجحت نجاحا كبيرا في تفكيك العبوات الناسفة جميعها أمور جعلت العبادي يوافق على مشاركة 3 من فصائل الحشد في اقتحام تلعفر والذي تعد قلب الإرهاب في المحور الغربي لمدينة الموصل).ونوه إلى (قدرة القطعات العسكرية العراقية ومن ضمنها قوات الحشد على المشاركة في أكثر من معركة في أن واحد).متوقعا (مشاركة فصائل الحشد الثلاثة في تحرير تلعفر فيما تقوم فصائل أخرى بفتح جبهة جديدة لتحرير قضائي الحضر والبعاج لاسيما بعد تحرير ناحية تل عبطة وقطع الإمدادات عن تنظيم داعش).

تعزيزات اضافية

وذكر تقرير لمعهد دراسات الحرب الأمريكي تداولته وسائل اعلام امس أن (معركة تحرير الموصل من سيطرة داعش تحولت إلى حرب استنزاف).مبينا أن (المعركة باتت بحاجة إلى تعزيزات إضافية للمضي قدماً).وقال التقرير إن (العمليات تباطأت عمداً في الأيام السبعة الماضية لتخفيض معدل الاستنزاف في قوات مكافحة الارهاب التي تقاتل لوحدها في المدينة).موضحاً أن (هناك رؤية بتغيير تكتيكات المعركة للإستعانة أكثر بالضربات الجوية المركزة حتى ان ادى هذا الأمر لتقدم بطيء).وقالت وزارة الدفاع الأمريكية ـ البنتاغون ـ أن (معركة الموصل تمر بصعوبات، بسبب التضاريس الحضرية الكثيفة).وأكدت أن (القوات العراقية نجحت لغاية الآن بتحرير 20 بالمئة من المدينة فقط).وقال المتحدث بإسم الوزارة بيتر كوك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البنتاغون امس إن (معركة الموصل تمر بصعوبات متوقعة بسبب التضاريس الحضرية الكثيفة).مؤكداً أن (القوات العراقية نجحت بتحرير ما نسبته 20 بالمئة من المدينة وتبدي شجاعة وتصميماً عاليين المستوى للإستمرار بالعملية العسكرية حتى النهاية).وأضاف كوك أن (وزير الدفاع آشتون كارتر أكد خلال زيارته الأخيرة للعراق مواصلة دعم واشنطن للمعركة وتلبية ما تحتاجه القوات العراقية فيها).

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد افادت بأن (معركة الموصل ستكون على رأس قضايا الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب).عازية السبب الى أن (الترجيحات تؤكد تأخر الحسم فيها).ونقل تقرير للصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين توقعهم بأن (تستمر المعركة شهرين الى أربعة أشهر إضافية بسبب تعقيدات أولها بقاء نحو مليون شخص داخل المدينة والمقاومة التي يبديها داعش).وقال التقرير نقلا عن مقاتلين في جهاز مكافحة الإرهاب إن (قناصة داعش ينتشرون في أسطح البنايات المأهولة بالمدنيين ويفخخون عجلاتهم داخل الدور السكنية الأمر الذي يعقد إمكانية الرد عليهم).موضحين أن (معركة الموصل لا تقارن بمعارك سابقة خاضها الجهاز في الرمادي والفلوجة وغيرهما من المدن).واكد خبراء عسكريون لـ (الزمان) امس ان (القطعات العراقية المشتركة حررت اكثر من 40 بالمئة من الساحل الايسر للموصل ومستمرة في عمليات التحرير).مشيرين الى ان (التقارير الخارجية رغم احترامنا لبعضها الا انها تاتي مغالطة للواقع على الارض).ملفتين الى ان (على التحالف الدولي تقديم اكثر ما يمكنهم لدعم القوات كون الدعم ليس بالمستوى المطلوب).واكد الأمين العام لمنظمة بدر القيادي في الحشد هادي العامري في كلمته خلال المهرجان السنوي للمنظمة الذي اقيم ببغداد امس ان، (الحشد استطاع بناء علاقات طيبة مع أهالي المناطق المحررة في الموصل وسننتصر بتكاتف جميع قواتنا الأمنية).واضاف العامري ان (معركة الموصل تتطلب الصبر والحكمة للحفاظ على أرواح المدنيين).واكد (نحن متمسكون بهدفنا على إنهاء عصابات داعش في العراق بشكل نهائي، والمجاهدون ملازمون للسواتر ومستمرون بتحرير الأراضي رغم الظروف الجوية الصعبة).