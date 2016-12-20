– December 20, 2016

الوقف السني يحتفل بمولد الرسول في بغداد وذي قار

لجنة النازحين تغيث أهالي نينوى بمياه الشرب

بغداد – قصي منذر

جهزت لجنة اغاثة نازحي محافظة نينوى احياء الموصل المحررة بمياه الصالحة للشرب وعدد من المولدات وخزانات الماء الكبيرة، وقال مدير اوقاف المحافظة رئيس لجنة النازحين ابوبكر كنعان في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذا لتوجيهات رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم تم ايصال المولدات والوقود وخزانات الماء الكبيرة لابار المياه الموجودة في احياء الموصل لكي لا ينزح الاهالي من مساكنهم). واضاف البيان ان (ملاكات الديوان بدأت بالعمل في حي الجولان التابع لقضاء الفلوجة ضمن حملة التنظيف التي اطلقها هميم). وقال مسؤول الشعبة الهندسية في مديرية الوقف السني في القضاء احمد العلواني ان (الحملة التنظيفية الكبرى مستمرة في القضاء حيث دخلت اللجان الفنية والهندسية حي الجولان لتنظيفه من الأنقاض والمخلفات الحربية بعد عودة الاسر عليه). واضاف إن (عشرات الآليات شاركت في عمليات رفع الأنقاض وردم المستنقعات الناجمة عن العمليات العسكرية والارهابية التي شهدتها تلك المنطقة). مؤكدا (انهاء العمل في تلك المنطقة بوقت قياسي). ووزعت أوقاف قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين اعانات صندوق الزكاة والتبرعات بين مستحقيها في مقر ملاحظية بلد والدجيل وأقام قسم التوجيه الأسري في دائرة المؤسسات الدينية والخيرية وبالتعاون مع دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف في الديوان احتفالية بمناسبة يوم الطفل العالمي. فيما نظم ديوان الوقف السني احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في مخيم حي الجامعة للنازحين. وقال ممثل رئيس الديوان مدير عام دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف قتيبة عماش انه (ضمن الحملة المعنية باقامة الاحتفالات والنشاطات بمولد فخر الكائنات سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) القائد والقدوة في كل عام يتجدد شعار هميم الذي رفعه وعمل على اساسه من منطلق انساني وطني بحت النازحون امانة في اعناقنا). واضاف ان (ملف النازحين هو من اهم الملفات التي يؤمن بها الديوان ويعمل على اساسها من منطلق انساني نابع من حب الوطن والذي يسهم في لم شمل الشعب واعانتهم على التخلص من الظروف الصعبة التي يمرون بها). ووزع عماش (المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيم حي الجامعة). مشيرا الى ان (خدمة النازحين شرف وواجب ديني واخلاقي لاسيما ان الديوان سيستمر في تقديم المساعدات وتلبية احتياجات النازحين الى ان تنجلي محنتهم ويعودون الى مدنهم وقراهم).ونظم الوقف السني في محافظة ذي قار احتفالية بذكرى المولد النبوي في جامع فالح باشا. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاحتفالية شارك فيها المحافظ يحيى الناصري وممثلون عن الوقف الشيعي وطائفة الصابئة المندائيين). وقال الناصري ان (الاحتفال بالمولد النبوي بما شهده من احتضان لكافة اطياف المحافظة يعد مناسبة لتوحيد الصف والتواصل بين جميع المكونات في المحافظة). واضاف ان (ولادة الرسول الكريم تجمعنا من اجل الوطن ونبذ الطائفية وتوحيد الصفوف بعيدا عن كل عوامل التفرقة والكراهية). من جهته قال ملاحظ الوقف السني في المحافظة فيصل جار الله ان (الاحتفاء بمولد رسول الانسانية والرحمة جاء بمشاركة كل الاطياف).مشيرا الى ان (هذا الاحتفال يعبرعن وحدة الشعب واطيافه). فيما قال مسؤول التوجيه العقائدي في هيئة الحشد الشعبي حازم الحازم ان (الولادة الميمونة للنبي محمد (ص) تشكل فرصة حقيقية لتوحيد الصفوف وجمع الامة على الرحمة والتسامح وان نكون امة واعية ومدافعة عن شعبها و وطنها).