اغتيال السفير الروسي في أنقرة

– December 20, 2016

انقرة- توركان اسماعيل

– اغتيل السفير الروسي في تركيا الاثنين في هجوم نفذه مسلح تحدث عن انتقام لمدينة حلب السورية التي بات النظام على وشك استعادتها بدعم من موسكو، وقال رئيس بلدية انقرة مليح غوكتشيك ان الرجل الذي اطلق النار على الدبلوماسي اندريه كارلوف خلال زيارته لمعرض للفن في انقرة “من الشرطة”.



وهذه معلومات نقلتها صحيفة “ييني شفق” القريبة من الحكومة، التي ذكرت انه من افراد قوات شرطة مكافحة الشغب.

وقال هاشم كيليج مراسل صحيفة حرييت في انقرة الذي كان موجودا في المكان، لوكالة الصحافة الفرنسية”بينما كان السفير يلقي خطابا، اطلق رجل ضخم يرتدي بزة، النار في الهواء ثم استهدف السفير”. واضاف انه “قال شيئا ما عن حلب وعن انتقام”.

وظهر في صور نشرتها وسائل اعلام تركية السفير الروسي ممدا ارضا وبالقرب منه رجل يحمل مسدسا.

واعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية وفاة السفير متأثرا بجروحه. وقالت في لقطات بثتها شبكة التلفزيون الحكومية “روسيا 24” ان الهجوم “عمل ارهابي”.

واعلنت وسائل الاعلام التركية ان ثلاثة اشخاص آخرين جرحوا في هذا الهجوم.

– قوات الامن “شلت حركة” المهاجم –

اعلنت وكالة انباء الاناضول القريبة من الحكومة التركية ان قوات الامن “شلت حركة” مطلق النار. وقالت الوكالة ان “الشخص الذي شن الهجوم المسلح ضد (اندريه) كارلوف تم شل حركته خلال عملية”، بدون ان توضح ما اذا كان حيا او ميتا.