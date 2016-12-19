– December 19, 2016

إجتماع السليمانية يعد بسلسلة جديدة من اللقاءات المشتركة

الوطني الكردستاني لـ (الزمان) : متفائلون بنتائج الحوار مع الديمقراطي

بغداد- شيماء عادل

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني استمرار الاجتماعات في السليمانية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتبادل وجهات النظر والخروج بحل يسهم في حل جميع مشاكل الاقليم ، واصفا الاجتماع الذي عقد امس بـ(الخطوة الجيدة) ، عاداً اياه انطلاقة مهمة لتوحيد رؤى الاحزاب .وقال عضو الاتحاد آريز عبد الله لـ (الزمان) امس ان (اعضاء الاتحاد والحزب الديمقراطي اتفقا على استمرار الاجتماعات والحوار من اجل الوصول الى اتفاق مشترك يسهم في توحيد الرؤى بين الاحزاب )، مبينا ان (الاجتماع الذي عقد امس في السليمانية كان جيدا جدا كما ان جميع اعضاء الاتحاد الوطني متفائلون به كونه وسيلة لوضع حد للاختلافات والمشاكل بين الجهتين، اضافة الى المساهمة في ايجاد حل لازمة الاقليم واعادة تفعيل البرلمان والوضع السياسي في المنطقة).

ورأى عبد الله ( ان جميع الاطراف متفائلة بهذا الاجتماع والاجتماعات الاخرى التي سيتم عقدها قريبا). وكان مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني ملا بختيار قد اوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني ان (الاجتماع كان ايجابياً وشهد التوصل الى تفاهمات مع الحزب الديمقراطي ولكن لم يتم اتخاذ قرارات خلال الاجتماع). من جهته، قال ميراني ان (هذا الاجتماع لن يكون الأخير وهو يحتاج الى اجتماعات أخرى).ومن المقرر ان يجتمع وفد الديمقراطي مع قيادات من حركة التغيير ومن ثم الحركة الاسلامية لتبادل الاراء والاقتراحات لتسوية الوضع السياسي في الاقليم.وكانت حركة التغيير قد اعدت مشروع تسوية لكنها لم تسلمه الى الحزب الديمقراطي حتى الآن.