– December 19, 2016

الشباب تشجب التصرفات غير اللائقة للجماهير

بغداد- الزمان

اكدت وزارة الشباب والرياضة بجميع دوائرها كونها وزارة قطاعية مشرفة على جانب كبير من العمل الذي يتعلق بالشباب والرياضة، حرصها على التعامل المثالي مع جماهيرنا الرياضية بصورة عامة وجماهير الكرة بصورة خاصة وتشجب بذات الوقت اي تصرفات مشينة لاتمت الى الروح الرياضية بصلة.وبينت الوزارة في بيان رسمي ان الرياضة وجدت اصلا لبث روح الاخوة والتسامح وكانت سببا في توحيد جماهير شعبنا خلف منتخباتهم الوطنية وانديتهم ولم تكن تمثل غير هذا الهدف والمضمون الذي يشاركنا فيه العالم اجمع، لذلك فان اي تصرف غير محسوب سينعكس سلبا على الرياضة في العراق والملفات التي نسعى من خلالها رفع الحظر عن الملاعب العراقية.وتدعو الى حالة جديدة ومؤثرة من التعاون مع الجميع لكي لاتتكرر اية حادثة تعكر صفو الاجواء في ملاعبنا، ويحدونا الامل بمساندة اعلامنا الرياضي الواعي المؤثر في التصدي للحالات السلبية وستظل وزارة الشباب والرياضة راعية وداعمة لاي جهد نبيل، وتجدد دعوتها لجماهيرنا الاصيلة لابعاد الطارئين والمندسين والحفاظ على كرة القدم وملاعبها ناصعة، وان اتحاد الكرة مطالب في الوقت نفسه بتهيئة الملاعب النظامية والحفاظ على سلامة اللعبة وجماليتها حتى نعطي صورة مشرقة عن وضع كرة القدم في العراق.